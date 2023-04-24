Бывший секретарь Совбеза Карабаха Самвел Бабаян претендует на пост госминистра

Бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян претендует на пост государственного министра НК. Именно с этой целью он начал в эти дни встречи в Степанакерте. Он представляет свои пути выхода из создавшейся ситуации, говорит: если люди поверят, то выйдут на улицы и потребуют, чтобы автору этих решений дали рычаги и назначили на должность.

«Если те, кто поверят, выйдут на площадь (мы объявим в ближайшее время, когда это будет), покажут, что 1000, 5000, 10000 человек поддерживают, и заставят власти назначить того, кто предлагает это, на соответствующую должность, чтобы он мог это реализовать», - сказал Самвел Бабаян.

Бабаян подчеркнул, что не стремится к внеочередным выборам и занятию должности президента. Он сказал, что в предложенных им направлениях рычагами воздействия обладает госминистр, а направлений пять: от обеспечения безопасности до открытия дороги, соединяющей Карабах с Арменией.

На вопрос, правильное ли сейчас время для того, чтобы выводить людей на улицы с требованием должности, когда вокруг Карабаха с каждым днем сужается азербайджанское кольцо, люди уже более четырех месяцев живут в блокаде, в тяжелых социальных условиях, Бабаян ответил, что именно эти вопросы он решит, если у него будут рычаги власти.

«Как только Бабаян вступает в какое-то дело, пытается что-то изменить, говорят: «почему вы так делаете, успокойтесь, ничего не меняйте». Ну, тогда уничтожьте этот народ и покончите с этим», - сказал он.

На вопрос, может ли он, к примеру, вести переговоры с азербайджанцами и открыть Лачинский коридор, Бабаян ответил: «Дорога в Арцах [Нагорный Карабах - ред.] должна быть открыта не путем переговоров, когда после войны было заявлено, что нужно строить новую дорогу Лачин и Шуши: Армения должна построить свою часть, Азербайджан - свою часть, Арцах - свою часть, две стороны уже построили, третья не построила, мы построим свою часть».

Азербайджанский огонь не прекращался даже в течение месяцев блокады. Их мишенью были жители сел, также были убиты карабахские полицейские. Как на данном этапе бывший глава Совбеза и бывший командующий Армией обороны представляет себе строительство дороги?

«Что Баку напишет, что вы можете построить дорогу? Мы тоже будем стрелять, чинить препятствия, стрелять по ним. Поскольку у нашей стороны нет ума, она боится сделать шаг, не понимает, что делать. Поэтому они такие наглые. Когда придет тот, кто возьмет на себя ответственность, вы увидите, что такие обстрелы… с таким аппетитом уже стрелять не будут», - сказал Бабаян.

По мнению оппозиционера, Самвел Бабаян пытается внести в народ раскол

Бабаян пока не уточняет, сколько человек поддержали его предложения. Оппозиционер Тигран Петросян считает, что Самвел Бабаян пытается внести в народ раскол. Ему также не нравятся активные встречи бывшего госминистра Рубена Варданяна с бывшими руководителями Карабаха.

«Идет большой бум раскола, на фоне Рубена Варданяна Самвел Бабаян проводит такие митинги и прочее, то есть, с трех мест начали раскол», - сказал оппозиционер.

Тигран Петросян организовывал акции протеста против власти, требовал системных изменений, критиковал российских миротворцев за невыполнение своих обязанностей. Пять дней назад он был назначен главой Антикризисного совета при президенте Карабаха. Он отметил, что они имеют право знакомиться с секретными документами, могут даже участвовать в переговорах и высказывать предложения и мнения по кадровым изменениям. «Если у Самвела Бабаяна есть решения, пусть встретится с нами», - предложил Тигран Петросян.

«Если он предлагает адекватные, логичные решения, я думаю, мы должны потребовать, чтобы эти решения были реализованы. У нас есть эти полномочия, мы как совет можем потребовать этого, но бессмысленно и немного нелогично требовать, чтобы его назначили на какую-то должность», - отметил Тигран Петросян.

«У нас есть подозрения, что и Бабаян, и Петросян являются крыльями власти Армении в Арцахе»

Назначение Петросяна, в свою очередь, разожгло страсти: парламентской оппозиции не понравилось, что ему дали полномочия участвовать в заседании Совета безопасности и высказывать свое мнение. По этой причине оппозиция - фракции «Справедливость», «Дашнакцутюн» и Демократическая партия Арцаха - не участвовала в последнем заседании Совета безопасности.

«У нас есть подозрения, что и Бабаян, и Петросян являются крыльями власти Армении в Арцахе, и их деятельность направляется оттуда», - сказала депутат фракции «Справедливость» Метаксе Акопян.

«Возможно, они сегодня контролируют Араика Арутюняна по требованию как раз властей Армении, потому что мы знаем временами нестабильное поведение президента Арцаха», - добавила она.

По мнению оппозиционного депутата, парламентская оппозиция не имеет никакого отношения к этим внутриполитическим брожениям. У них есть свои шаги и программы, о которых они скоро объявят.