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Политика

Пашинян понятия не имеет, как Бог «технически» выполняет свою функцию помазания на власть – Тер-Петросян

Левон Тер-Петросян

Никол Пашинян абсолютно прав в том, что согласно Библии, власть дается Богом, но он даже не имеет представления о том, как Бог «технически» выполняет свою функцию помазания на власть, заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

«К величайшему разочарованию Пашиняна, эту функцию Бог выполняет через Церковь. Все престолы христианского мира получили эту благодать по благословению Главы Церкви. Возведенный на престол человек преклонял колени перед лидером церкви, получал от него благословение и помазание, а затем произносил свою клятву», — написал Тер-Петросян.

«Если отношения церкви с правительством плохие, то это значит, что отношения церкви с Богом плохие», - заявил в Национальном собрании на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Конфликт между Первопрестольным Эчмиадзином и правительством Армении продолжается уже несколько лет: через месяц после окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Католикос всех армян Гарегин Второй призвал премьер-министра уйти в отставку, а два дня назад во время встречи с журналистами Гарегин Второй подтвердил, что его патриарший призыв к Пашиняну остается в силе. Предполагается, что Пашинян парировал именно этому заявлению главы Армянской Апостольской Церкви, выступая с парламентской трибуны.

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