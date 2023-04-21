Если документ дошел до момента подписания, это не плохая новость, а хорошая - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что готов и сегодня подписать предложения Армении по мирному договору, направленные Азербайджану, но они неприемлемы для Азербайджана. За почти год переговоров вокруг договора общественности не известны ни армянский, ни азербайджанский варианты проекта, хотя обмен предложениями происходил уже трижды.

«Вот говорят: он пойдет, это подпишет, то подпишет. Я повторяю: если дело дойдет до того, что документ дошел до момента подписания, это не плохая новость, а хорошая», - сказал премьер-министр.

Пашинян говорил о сегодняшнем кризисе безопасности, корни которого он видит в прошлом: «В один день вы решили: три года, а может и больше вели вести переговоры о подписании Соглашения об ассоциации [с ЕС], а потом в один день все перевернулись, что случилось, как случилось, о чем вы вели переговоры, как вы вели переговоры?»

Своей самой большой ошибкой он посчитал то, что не произнес свою речь о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха до войны, в 2019 году. Представляя коллективную точку зрения международного сообщества, Пашинян заявил об этом на четвертом году своего правления, в 2022 году.

«Вы говорите: почему мы не признали независимость Карабаха? По очень простой причине, потому что международное сообщество еще в 1994 году сказало нам, что вопрос Нагорного Карабаха должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана. В то время не было Фейсбука, чтобы все это распространили, и поэтому Тер-Петросян говорит: об этом вопросе знают шесть человек, потому что в то время не было возможности смотреть эти заседания в прямом эфире», - подчеркнул премьер.

Пашинян ответил на критику, звучащую в эти дни с трибуны парламента, о том, почему он не встретился с переговорщиками, бывшими президентами, министрами иностранных дел. Он заявил, что встречался с ними, но не уточнил, с кем именно. Публично сообщалось лишь о встрече Пашиняна с Тер-Петросяном, состоявшейся в июле 2018 года.

«Извините, а почему мы должны были узнавать о результатах переговоров посредством встреч? Это не государство, а где МИД, зафиксировавший процесс переговоров? К сожалению, мы нашли пару разбросанных бумажек под ящиками, под ножками холодильников, то есть, мы не грамотные, не можем читать? Или если тот же Серж Саргсян, тот же Вардан Осканян, остальные имели что-то сказать, то как это Серж Саргсян послал ко мне человека, чтобы решить вопрос его дома, и не мог послать весточку о том, что в вопросе Карабаха есть такие вещи? В то время бы сказали, публично бы сказали, оба бы сказали, сказали бы – встань и сдай земли», - отметил премьер-министр.

Пашинян сегодня в парламенте подводил итоги выполнения программы правительства за прошлый год, посчитав необходимым затронуть также отношения между церковью и государством.

«Если отношения церкви с правительством нехорошие, значит, нехорошие и отношения церкви с Богом. Цитата из послания апостола Павла к Римлянам, стих 13, где сказано, что нет власти не от Бога, а существующие власти от Бога поставлены, поэтому противящийся власти противится повелению Божию. Пусть церковь задумается о своей сущности, своем видении и своей вере, и да поможет нам Бог сохранить, развить, укрепить и принести мир в Республику Армения», - заключил он.