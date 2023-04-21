В армянском парламенте не утихают споры о «нынешних и бывших»

В сегодняшних выступлениях оппозиционные депутаты комментировали заявление премьер-министра о том, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана еще в 2007 году, когда согласилась вести переговоры с Баку на основе так называемых «Мадридских принципов». Никол Пашинян дважды за последние несколько дней выступил с таким заявлением, а накануне подтвердил сказанное.

«Мы создали параллельную реальность, желаемую реальность, которая не имеет ничего общего с международной и геополитической реальностью», - заявил армянский премьер.

В связи с этим представляющий оппозиционную партию «Дашнакцутюн» и парламентскую фракцию «Айастан» Артур Хачатрян заявил: «Армения говорит, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] должен быть в составе Азербайджана. Почему Азербайджан должен говорить «нет»? Разве Азербайджан настолько глуп?»

Хачатрян также заявил, что впервые за 35 лет, с 1988 года, правительство Армении не говорит о праве Нагорного Карабаха на самоопределение. Он напомнил, как после последних выборов правящая партия Никола Пашиняна в своих документах заменила «право на самоопределение» на «безопасность и права армян Нагорного Карабаха, которые должны быть гарантированы международным механизмом».

Представляющий провластную фракцию «Гражданский договор» депутат Матевос Асатрян парировал: «У вас было не менее 20 лет в выгодном положении. Я спрашиваю, почему вы не решили судьбу Арцаха, почему вы оставили это нам и нашим детям, кому вы хотите оставить это сейчас? Мы говорим об общей родине, которую мы унаследовали, да, от вас». По выражению Асатряна, «внешний враг ест изнутри».

В то время как оппозиционеры считают, что команда Пашиняна очерняет прошлое, чтобы представить настоящее как нечто светлое, власти перечисляют свои достижения, в частности, в сфере безопасности.

Так, представляющий «Гражданский договор» Сергей Багратян считает, что они удивили и азербайджанцев тоже. «Мы впервые выделяем на оборонное ведомство более миллиарда долларов. Представьте, что Азербайджан удивляется этому. Как это Армения может выделять на оборонное ведомство более миллиарда? И я думаю, да, мы сократим этот дисбаланс, ведь самая главная составляющая мира — не допустить военного превосходства [противной стороны]», — заявил Сергей Багратян.

Отметим, что заключительное выступление премьер-министра Никола Пашиняна ожидалось позже в пятницу.