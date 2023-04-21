В Армении будет внедрена «система обязательной военной службы для граждан женского пола на добровольной основе».

Министр обороны Армении Сурен Папикян представил законопроект в пятницу на заседании правительства, и правительство одобрило проект.

Срок службы для женщин составит 6 месяцев. Обратившиеся будут иметь право отказаться от службы до дня призыва.

Папикян пояснил, что означает «обязательная военная служба на добровольной основе» - такая служба добровольна до призыва, затем служба в течение 6 месяцев становится обязательной.

«Призываемые представительницы женского пола без жеребьевки распределяются в учебные воинские части и проходят службу исключительно в этих воинских частях. По окончании 6-месячного срока обучения или при досрочном увольнении по состоянию здоровья они получат жалование, которое планируется установить в размере 1 млн драмов (около 2,5 тыс. долларов) при прохождении полного 6-месячного срока службы, а при досрочном увольнении – указанная сумма будет разделена на 6 месяцев и умножена на количество фактически отбытых месяцев», - сказал Папикян.

Военнослужащие-женщины получат право на 5-летнюю военную службу по контракту по программе «Защитник родины» вместо увольнения по итогам 6-месячной службы.

«Обсуждается вопрос открытия новой страницы в истории армии и страны», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что это происходит в рамках концепции создания профессиональной армии.

«Наша логика заключается в том, что это будет нормальная служба, а не прогулка в воинской части», - заявил глава армянского правительства.

Правительство направило проект в Национальное собрание на утверждение.