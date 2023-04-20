«Мадридские принципы» были одним из важных достижений армянской дипломатии – Осканян ответил Пашиняну

По мнению Осканяна, «Мадридские принципы» говорят прямо о противоположном.

Никол Пашинян за последнюю неделю дважды заявил, что Нагорный Карабах был признан частью Азербайджана на основе «Мадридских принципов», однако власти Армении об этом армянскому народу не сказали.

Между тем, Осканян утверждает, что «Мадридские принципы» были одним из важных достижений армянской дипломатии, они не утратили своей силы и сегодня, а нынешняя власть пытается их «распылить».

«Если этот документ что-то и диктует в этом смысле, так это то, что, представив этот документ как свое предложение и приняв Азербайджан в качестве основы для переговоров, сопредседатели, по сути, признают, что Нагорный Карабах не является частью Азербайджана, и что народ Нагорного Карабаха должен решить свою судьбу путем референдума. Я действительно не понимаю здесь суждений и логики Никола Пашиняна. Возможно, следует спросить Никола Пашиняна, исходя из той же логики, почему он сегодня хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном, основанное на признании взаимной территориальной целостности двух стран», - сказал Осканян.

18 апреля Никол Пашинян заявил в парламенте, что «Вардан Осканян еще больше запутал «Мадридские принципы»».

«Если все было так хорошо, то почему вы не решили [этот вопрос]?» - заявил Пашинян, озвучивая риторический вопрос к бывшим властям.

Посредством более чем 30-минутного видеообращения Осканян представил, какие варианты предлагает документ, и почему два лидера, предшествовавшие Пашиняну, не добились успеха.

По его словам, Роберту Кочаряну не хватило времени, а Серж Саргсян также акцентировал внимание на втором, немаксималистском варианте: Азербайджану возвращаются 5 районов, мир признает промежуточный статус Нагорного Карабаха.

Азербайджан не согласился на этот вариант, но, по утверждению Осканяна, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство Армении с 1998 по 2008 год, Пашинян проигнорировал все переговоры и заявил о начале с «нулевой точки».

Бывший дипломат говорит, что если бы у него была возможность встретиться с Пашиняном в 2018 году, то он бы дал ему следующий совет: «На столе лежит такой документ, не пренебрегайте им, не начинайте с нуля, это таит в себе опасности. Я бы посоветовал ему выбрать третий вариант: он бы согласился вернуть Азербайджану 5 районов в случае подписания документа и вести переговоры с Азербайджаном о возврате несоветской части Кельбаджара и Лачина, это уже будет связано с его дипломатическими способностями, в течение трех-пяти лет, но перед этим Азербайджан должен был бы доказать, что он способен мирно сосуществовать с соседом Арменией: все остальные гарантии, которые были в том документе, а именно: Совет безопасности, присутствие миротворческих сил, промежуточный статус, все они должны были бы вступить в силу», - сказал Осканян.

Осканян уверен, что если бы Пашинян пошел по этому пути, то все три бывших президента поддержали бы его.

Накануне Пашинян отреагировал на заявление Осканяна и подчеркнул, что если бывшим властям было что ему сказать, то пусть они пришли бы и сказали это.