«Мне сломали два зуба и разбили губу»: Член Совета старейшин общины Тех заявил об избиении

«Сейчас мне трудно рот открывать», - заявил местный депутат, заявив, что инцидент произошел накануне во время митинга в местном доме культуры с участием ополченцев.

По словам Зейналяна, причиной стал заданный им вопрос: «По какому пункту закона хотят заменить ополченцев жителями Техской общины и повезти людей к границе, если Министерство обороны не объявило военное положение?»

По словам Масиса Зейналяна, глава общины Тех Давид Гулунц и начальник штаба Сюникского ополчения Каро Аванесян присутствовали во время драки, но никак не попытались вмешаться. По словам оппозиционного члена Совета старейшин, вчерашнее собрание было организовано советником министра обороны Армении Меликсетом Погосяном, который также является дядей главы общины Тех Давида Гулунца.

«Я поднял вопрос, говорю: «Военное положение есть? Что не так? Ты же все-таки человек, должен знать… И вдруг слышу крики, началась потасовка. А там сидят глава общины, начальник штаба. Я сказал и начальнику штаба, и главе общины: «Передайте своему Меликсету Погосяну и тем, кто избивал, что это вы на их месте, те, кто избивал, не виноваты, это вы их проинструктировали», — заявил Зейналян.

Оппозиционный член Совета старейшин общины Тех не знает, сколько именно человек его избивали, но заявил, что все они были молодыми членами ополчения.

После инцидента Масис Зейнлян заявил, что потерял доверие к членам ополчения: «Если они избивают меня в доме культуры, ломают мне зубы, то что они будут делать на границе?»

«У меня девять душ дома. В прошлом году я поехал в Россию, чтобы как-то содержать семью. Я не в состоянии идти и держать пост на границе. Я должен работать, чтобы содержать свою семью. У меня в семье один студент, другой солдат. Я просто удивляюсь тому, как поступают со мной, с участником 44-дневной войны [в Нагорном Карабахе], участником событий, связанных с боестолкновениями, которые произошли здесь во время эскалации несколько дней назад, с родителем солдата. Вы меня в такое положение поставили в доме культуры, а что вы будете делать на передовой?» — посетовал член Совета старейшин общины Тех.

Масис Зейналян сообщил, что он обратился в Министерство обороны, правительство и Сюникскую областную администрацию по поводу того, что его избили члены ополчения. По его словам, его избиение было заранее спланировано, поскольку он часто дает интервью и рассказывает о ситуации, сложившейся в Техе.

Отметим, что Масис Зейналян одним из первых высказался о том, как 30 марта азербайджанские военнослужащие захватили два гектара принадлежащего ему пшеничного поля в общине Тех и вырыли там траншеи.

«Я был тем, кто говорил правду. Вот меня и взяли на мушку», - сказал Зейналян.

Глава местной общины Давид Гулунц, однако, заявил, что ничего не знает о драке и не участвовал в мероприятии в доме культуры.

«Нет, избиения я не видел, мне ничего не известно», — сказал Гулунц.