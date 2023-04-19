Алиев заявил, что за инцидентом с поджогом азербайджанского флага в Ереване стоят власти Армении

Об этом он заявил в среду в интервью государственному телеканалу AzTV.

«Я считаю, что поджог флага Азербайджана на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване является очередным грязным поступком правительства Армении. Я воспринимаю это так. Это не является случайным происшествием и это не дело рук одного человека. Это очередной грязный поступок правительства Армении. Есть много причин говорить так», - заявил Алиев, передает Interfax.az.

По утверждению азербайджанского лидера, совершивший поджог находился в прямом контакте с высокопоставленными лицами правящих кругов Армении и не понес наказание за содеянное. Более того, отметил Алиев, не последовало никакой реакции со стороны политического руководства Армении. «Значит, автором этого безобразного деяния являются власть, правительство и само государство», - подчеркнул президент Азербайджана.

14 апреля произошел инцидент в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике. В начале мероприятия, когда в зал внесли флаг Азербайджана, один из присутствующих подошел к сцене, выхватил его из рук державшей флаг девушки и поджег. Позже полиция сообщила, что за содеянное был задержан дизайнер Арам Николян. Последний провел несколько часов в полицейском участке, после чего был отпущен.

После данного инцидента азербайджанские спортсмены покинули соревнования в Ереване, заявив об отсутствии безопасности.

В Министерстве спорта Армении опровергли данное утверждение, заявив, что, несмотря на единичный инцидент, который физически никак не угрожал азербайджанским спортсменам и членам азербайджанской делегации, армянская сторона полностью гарантирует безопасность всех участников соревнований.