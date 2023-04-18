Будут действовать два пакета медицинского страхования: минимальный и базовый – эксперт Минздрава

Согласно плану, со следующего года к системе страхования будут подключаться особые социальные группы, с 2025 года – бюджетники, с 2026 года – все работники частного сектора, а уже в 2027 году 95 процентов населения должны будут иметь страховой пакет.

Советник министра здравоохранения, эксперт министерства Самвел Харазян сообщил, что будут реализованы два пакета: минимальный и базовый.

«В пакете базовых услуг, например, операции на сердце, онкология, пакет лекарств, все услуги, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей, также профилактические осмотры, диагностические услуги. А в минимальный пакет услуг входят услуги, которые необходимы в условиях инфекционных заболеваний: туберкулёз, инфекционные службы, тот же роддом, некоторые поликлинические услуги», — представил Харазян.

Пока расчеты очень предварительные, что каждый работающий гражданин будет платить 150-200 тысяч драмов (385-510 долларов) в год за полис, то есть максимум около 17 тысяч драмов в месяц. Планируется, что государство будет оплачивать часть суммы граждан, получающих зарплату ниже средней. На химиотерапию онкобольных будет выделяться 1,6 млн драмов.

По словам Харазяна, опять же, по предварительным расчетам, возможно, удастся расширить пакет лечения рака. В минимальный пакет не войдут все услуги, которые и на данный момент бесплатны, сказал эксперт министерства, этот пакет будет ограниченным.

«Когда мы говорим, что первичная медико-санитарная помощь бесплатна для всех, безлимитна, но при этом платим за первичную медицинскую помощь в среднем всего 7-8 тысяч драмов на человека, а цены на услуги довольно высокие, в данном случае зарплата врачей 200-300 тысяч драмов, конечно, в данном случае принцип «все для всех» работает не так хорошо, поэтому мы тоже должны определенным образом правильно рассчитать баланс этих обязательств», - сказал эксперт.

Например, из пакета госстрахования будут исключены пластические операции и некоторые реабилитационные процедуры. Для их использования гражданин может обратиться к частным страховщикам.

Доктор Тер-Минасян до сих пор не видит решения основных проблем

Врач-онколог Ваге Тер-Минасян еще раз представил свои предложения представителям министерства, которые на прошлой неделе начали встречи с неправительственными организациями и специалистами в этой области. В разговоре с Радио Азатутюн Тер-Минасян сказал, что готов поддержать внедрение и создание системы, но отметил, что пока не видит решений основных проблем.

«До сих пор нет стандарта, например, сколько будет стоить операция X или Y, потому что когда бы мы ни обсуждали, мы говорили: если будут сегодняшние цены госзаказа, то они не соответствуют действительности и требованиям. А в соответствующих органах говорят, что нет, этого не будет. Говоришь, что будут рыночные цены, которые есть в платном секторе, они говорят нет, этого тоже не будет», - сказал врач.

Тер-Минасян приводит пример: если больному показана операция по европейскому стандарту, а по стандарту другой страны нет, врач не сможет сориентироваться оперировать пациента или нет. Поэтому необходимо иметь один четкий стандарт на случай возникновения какой-либо проблемы. Хотя министерство и обещает, что он будет, но его пока нет, отмечает врач.

«Расходы будут рассчитываться по нормативу», - сказал Тер-Минасян.

Врач надеется, что государственное страховое агентство не будет повторять схему действующих сегодня частных агентств, не будет направлять пациента в конкретную клинику. Хотя, по словам собеседника Радио Азатутюн, в случае с деньгами, выделенными по госзаказу, ситуация примерно такая же.

«Я работаю в центре, с которым у государства есть договор на онкологические заболевания, где мы уже в марте полностью выполнили услуги на выделенные деньги, и сейчас я не могу оперировать пациентов, потому что соответствующие деньги не выделяются в рамках госзаказа», - сказал он.

«После введения страхования такие случаи не должны повторяться», - сказал доктор Тер-Минасян.

Эксперт министерства Самвел Харазян также поясняет, что у пациента будет возможность выбрать больницу только из списка, предложенного министерством.

«Министерство объявит свои условия, больницы и даже аптеки подадут заявку, если они будут соответствовать требованиям, то смогут обслуживать только того человека, у которого есть страховка», — подчеркнул эксперт министерства.

Это критикуют представители НПО, участвующие в дискуссиях, которые идут в эти дни. Они подчеркивают, что гражданин, оплачивающий страховку, должен иметь право выбора больницы, врача и аптеки, а государство должно компенсировать свою часть.