Азербайджанские спортсмены уже пересекают армяно-грузинскую границу

Азербайджанские спортсмены уже покинули Ереван и в настоящее время пересекают армяно-грузинскую границу, сообщил Радио Азатутюн заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

Вчера во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване мужчина сжег флаг Азербайджана, на что официальный Баку отреагировал с негодованием и решил отозвать своих спортсменов.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении назвали «вызывающим обеспокоенность с точки зрения спортивной этики» с решение Азербайджана прекратить участие своих спортсменов в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

«Республика Армения с самого начала обеспечила все требования безопасности, и никаких проблем, связанных с безопасностью тяжелоатлетов, прибывших в Ереван для участия в чемпионате, не возникло и не могло возникнуть», - говорится в заявлении Минспорта.



В ведомстве подчеркнули, что инцидент, произошедший во время церемонии открытия, который был урегулирован очень быстро, не имеет ничего общего с безопасностью спортсменов и обеспечением их нормального участия в соревнованиях, и все необходимые условия были полностью обеспечены.



«Республика Армения по-прежнему привержена выполнению своих обязательств перед Международной федерацией тяжелой атлетики и подтверждает готовность провести чемпионат Европы 2023 года на высоком уровне», - заявили в министерстве.