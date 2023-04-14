«Все держат свой пост так же, как и до боестолкновения»: Близ села Тех возобновились инженерные работы

«И наши, и азербайджанские вооруженные силы продолжают укрепление позиций», — сообщил член Совета старейшин села Аргам Овсепян.

«Азербайджанцы находятся на нашей земле, наши – на своей земле, каждый из наших держит свой пост так же, как и до боестолкновения», - сказал Овсепян.

11 апреля азербайджанцы подъехали на машине к военнослужащим, работавшим на армянской позиции, призвав их остановить работы. Разговор перерос в рукопашную, а затем в перестрелку. Спустя несколько часов азербайджанские вооруженные силы также открыли огонь из крупнокалиберного оружия. После этого инцидента, унесшего жизни четырех армянских и троих азербайджанских солдат, эта позиция в селе Тех осталась под армянским контролем, и сегодня, по словам Овсепяна, армянская сторона активно работает на той же позиции: «Да, работают хорошо, работают энергично».

Этому вооруженному столкновению предшествовала двухнедельная напряженная обстановка в этой части страны. По данным властей Армении, азербайджанские подразделения углубились на территорию Армении до 300 метров. По словам Аргама Овсепяна, у азербайджанцев уже есть около 13 опорных пунктов в полях Теха. Сейчас он не думает, что между сторонами ведутся какие-то переговоры, потому что переговорщиком был командир специального армейского корпуса Армен Гезалян, который был ранен во время инцидента 11 апреля и до сих пор находится на лечении.

«Каждый день спускался Гезалян, вел переговоры… Все что делается, делается только нашей армией. А кто, по вашему, должен вести переговоры?» - отметил член фракции «Страна для жизни» Совета старейшин Техской общины.

Два гектара земли местного жителя Беника Абаляна были превращены азербайджанцами в опорный пункт. «Тех – это ключ к Армении. А Пашинян привел [азербайджанскую] армию на мою землю. Как он ответит? Люди сеяли пшеницу, возделывали землю…», - сетует сельчанин.

Из новостей, пришедших из столицы, он узнал, что власти хотят провести расследование и разыскивают виноватых. Житель села Тех с иронией воспринимает эти усилия: «Я виноват, пусть приходят и ищут меня».