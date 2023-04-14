Серж Саргсян назвал политику Пашиняна губительной и призвал к его отставке

«Губительно. Единственный выход – пусть этот человек уходит, пусть займется своими делами, пусть снова возьмет оппозиционную газету и начнет писать сплетни о том, о сем. Ни на что другое он не годится», - прокомментировал экс-президент, имея в виду журналистское прошлое Пашиняна.

По мнению Сержа Саргсяна, при нынешних условиях, если Пашинян подпишет мирный договор с Азербайджаном, в этом документе будет проигнорирован армянский интерес.

«Идут на мир, чтобы защитить страну, чтобы показать, что способны обеспечить безопасность собственных граждан, чтобы показать, что, по крайней мере, несмотря на столько неудач, азербайджанский солдат не может просто так войти на территорию Республики Армения и разгуливать по ней несколько дней. А кто пойдет на мир с такой страной?» - спросил Серж Саргсян.

Выступая в парламенте в среду премьер-министр Пашинян, касаясь заявлений в адрес своей команды о том, что они испортили армяно-российские отношения, заявил, что именно при Саргсяне Баку закупил у Москвы оружия на миллиарды долларов. «Именно при этом правительстве [Сержа Саргсяна] Россия впервые подписала многомиллиардный оружейный контракт с Азербайджаном. Если они поддерживали такие хорошие отношения, то что они такого сделали, что наш стратегический союзник в 2011 или 2012 году (только посмотрите на период) впервые подписал с Азербайджаном многомиллиардную сделку по продаже оружия?»

Пашинян также заявил, что после этого российская сторона жестко ограничила поставки оружия в Армению, и он видел письмо Сержа Саргсяна по этому поводу.

«Я узнал об этом из письма, написанного Сержем Саргсяном в 2016 году, которое, в отличие от других документов, очень хорошо сохранилось в архиве под грифом «совершенно секретно»», — заявил премьер-министр.

Третий президент возразил: пусть Пашинян опубликует это письмо, иначе он лжец. Саргсян также спросил: «А какое [трофейное] оружие демонстрировал [президент Азербайджана Ильхам] Алиев [на параде в Баку] после войны 2020 года. Неужели это они [правительство Пашиняна] за два года привезли оружие и боеприпасы на миллиарды долларов? Что он этим сказал? Он сказал следующее: до 2018 года армянская армия показывала большую часть своего оружия своим гражданам и показывала, какая у нас армия, а он все это передал Азербайджану».

Третий президент также указал на то, что за время правления Никола Пашиняна Армения потеряла в 100 раз больше территории, чем в результате Апрельской войны 2016 года.

«После сокрушительного поражения сколько территории самой Армении было потеряно? Если они не помнят, я сейчас скажу, пусть они подумают – в 100 раз больше, чем во время апрельской четырехдневной войны», — сказал он, добавив, что территориальные потери 2016 года были в так называемой буферной зоне безопасности Нагорного Карабаха.

Реагируя на заявления Пашиняна относительно Мадридских принципов, Серж Саргсян подчеркнул, что вопрос самоопределения Нагорного Карабаха регулировался именно этими принципами.

Между тем, Пашинян в парламенте заявил, что согласно Мадридским принципам Республика Армения признавала Нагорный Карабах в составе Азербайджана, и что «сегодня мы пожинаем эти плоды».

«До 2018 года [прихода Никола Пашиняна к власти] все 5 из 5 сторон переговоров — Армения, Азербайджан, Россия, США и Франция — считали, что Мадридские принципы решают вопрос права Нагорного Карабаха на самоопределение. После 2018 года 4 из этих 5 заявляют, что Мадридские принципы решают проблему Нагорного Карабаха: Азербайджан, Россия, США, Франция. Только правитель Армении говорит, что этот документ говорит о передаче Нагорного Карабаха. Стыдно, в конце концов. Пусть уходят, тем самым обеспечив безопасность нашей страны», - заявил Серж Саргсян.

Серж Саргсян отвечал на вопросы журналистов после заседания суда по его делу. Его обвиняют в организации хищения полумиллиарда драмов (около 1,3 млн. долларов) из госбюджета по делу о закупке дизтоплива. Бывший президент отвергает обвинения.