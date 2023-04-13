Мы поможем сторонам использовать стол переговоров, а не поле боя - действующий председатель ОБСЕ

Османи, прибывший в Ереван из Баку, подчеркнул, что в нынешнюю эпоху неопределенности он, как действующий председатель ОБСЕ, готов приложить все усилия для поиска путей мира в регионе.

«Мы стремимся к мирному, всеобъемлющему и стабильному решению всех разногласий, которые беспокоят армян и азербайджанцев. И я продолжу призывать все стороны полагаться на диалог и переговоры, а не на силу и принуждение. Призываю обратиться к таким крайне важным темам, как делимитация и демаркация, а также разблокирование коммуникаций. Как председатель ОБСЕ я поддерживаю все усилия, которые приведут к миру, и все инициативы, которые будут способствовать диалогу, снижению напряженности и укреплению доверия», - сказал он.

Вчера на встречах с властями Азербайджана в Баку председатель ОБСЕ не затронул вопрос Лачинского коридора. Однако за день до этого он посетил блокпост Одзис в Грузии у линии соприкосновения с Южной Осетией и посчитал недопустимым наличие в XXI веке «разделительной стены», обеспокоенный тем, что свобода передвижения людей полностью запрещена, родственники разделены.

Сегодня в Ереване мы напомнили председателю ОБСЕ, что 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха находятся в такой же ситуации, потому что Азербайджан перекрыл единственную дорогу, соединяющую Карабах с внешним миром.

На вопрос, с каким мандатом ОБСЕ собирается восстановить нарушенные права жителей Карабаха, Османи ответил: «Помогать людям путем примирения на месте. Мы хотим иметь сопредседательство, ориентированное на людей, сближать людей, избавлять их от боли и бремени. Я понимаю, что Вы имеете в виду в своем вопросе о Лачинском коридоре. Но я нахожусь в этой должности с 1 января этого года, и первым моим действием в качестве председателя в первые дни был звонок моему дорогому другу Арарату как раз по поводу Лачинского коридора. Затем мы организовали заседание комиссии в Вене, на которое пригласили министра Мирзояна, чтобы выслушать его точку зрения о Лачинском коридоре. И в-третьих, вчера в Баку я открыл этот вопрос и поднял ряд гуманитарных вопросов. Сегодня я также затрону этот вопрос, чтобы понять, есть ли возможность наведения мостов между этими двумя странами».

Визит действующего председателя ОБСЕ в Армению является хорошей возможностью обсудить существующие в регионе проблемы, подчеркнуть роль ОБСЕ и возможность взаимодействия, отметил, в свою очередь, Арарат Мирзоян.

«Сегодня ОБСЕ стоит перед серьезными вызовами. Эти вызовы требуют от всех государств-участников решения существующих проблем в зоне ответственности ОБСЕ с использованием всех механизмов инструментария организации и выражения по ним четких позиций без избирательности, политических предпочтений и геополитических приоритетов», - подчеркнул он.