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Москва запросила официальное разъяснение у Еревана по поводу участия Армении в учениях НАТО

Москва запросила официальное разъяснение у армянских партнеров насчет их участия в учениях НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С нашей реакцией мы определимся по получению ответа. Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности», - сказала Захарова в ходе брифинга в среду.

Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили, что в текущем году Армения планируют принять участие в двух учениях, организуемых командованием Сухопутных войск США в Европе – KFOR и Saber Junction.

До этого Пентагон назвал Армению в числе участников учений Defender 23, которые пройдут в десяти странах Европы, начиная с 22 апреля, затем сообщение было отредактировано, и Армения была убрана из списка стран-участниц.

В военном ведомстве США объяснили, что включение Армении в список стран, участвующих в учениях «Defender 23», было «просто ошибкой внутренней команды пресс-службы» Пентагона.

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