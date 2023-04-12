Москва запросила официальное разъяснение у Еревана по поводу участия Армении в учениях НАТО

«С нашей реакцией мы определимся по получению ответа. Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности», - сказала Захарова в ходе брифинга в среду.

Ранее в Министерстве обороны Армении сообщили, что в текущем году Армения планируют принять участие в двух учениях, организуемых командованием Сухопутных войск США в Европе – KFOR и Saber Junction.

До этого Пентагон назвал Армению в числе участников учений Defender 23, которые пройдут в десяти странах Европы, начиная с 22 апреля, затем сообщение было отредактировано, и Армения была убрана из списка стран-участниц.

В военном ведомстве США объяснили, что включение Армении в список стран, участвующих в учениях «Defender 23», было «просто ошибкой внутренней команды пресс-службы» Пентагона.