Захарова: Баку и Ереван согласились на новый раунд переговоров в Москве

Об этом в ходе брифинга сегодня заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что даты переговоров будут объявлены позже.

Комментируя произошедший накануне инцидент на армяно-азербайджанской границе у села Тех, Захарова подчеркнула, что усилия российской стороны по содействию в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном не ослабевают, передает News.ru.

«Усилия России по всемерному содействию Армении и Азербайджану в подготовке мирного договора между этими странами не ослабевают. Партнеры приняли наше предложение о проведении очередного раунда двусторонних переговоров на нашей территории», — заявила представитель МИД РФ.

По утверждению Захаровой, вчерашняя перестрелка между азербайджанскими и армянскими военнослужащими «произошла из-за вмешательства Запада».

«Внедрение игроков или структур, которые никогда не занимались урегулированием этого конфликта, не приведет к миру», - подчеркнула она.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях, приведших к перестрелке. Ереван сообщил о том, что в ходе боестолкновения погибли 4 армянских военнослужащих, еще 6 были ранены. Баку сообщил о гибели 3 азербайджанских военнослужащих.