По словам главы общины, задержанный азербайджанец рассказал, что он с сослуживцем сбежал с позиций, потому что их унижали

Как сообщил сегодня Радио Азатутюн пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян, поисковые работы продолжаются.

Ранее военное ведомство сообщало, что в ночь на 10 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан один азербайджанский военнослужащий. Последний рассказал, что с ним был еще один. Однако пока официально не выяснено, вошли ли на территорию Армении только эти два военнослужащих или речь шла о более крупной группе. Во всяком случае, жители общины Бнунис в Сисиане говорили о троих азербайджанцах, утверждая, что их засняли домашние камеры.

Где может быть азербайджанский военнослужащий или военнослужащие? Староста села Ашотаван Армен Бегларян говорит, что ищут везде. Жители Ашотавана первыми обнаружили азербайджанца и передали его правоохранителям. «Мы ищем везде: в полях, на дорогах, во всех возможных местах, где они могут спрятаться», - отметил Бегларян.

Хотя Ишханасар находится далеко от Ашотавана и Бнуниса, проживающие в этих районах люди очень осмотрительны. Староста села Марат Петросян говорит, что сейчас в Ишханасаре люди запирают двери: «Мы тоже ищем везде, но никого не можем найти. С другой стороны, мы рады, что никого нет, но все равно есть опасения».

Задержанный два дня назад азербайджанский солдат сейчас находится в Службе национальной безопасности (СНБ). Об этом Радио Азатутюн сообщил председатель комиссии НС по обороне. Однако пока остаются неясными причины, по которым он проник на территорию Армении: СНБ пока информации не предоставляет.

Между тем, как отметил староста Ашотавана, несколько дней назад удалось переговорить с азербайджанским солдатом, которого жители села поймали на улице, когда тот был в штатском. По словам Армена Бегларяна, 19-летний военнослужащий рассказал им, что он с сослуживцем сбежал с позиций, расположенных в Нахиджеване, потому что их там унижали. Общины Бунунис и Ашотаван находятся примерно в 20 км от Нахиджевана.

«По его словам, их там настолько унижали, что они решили сбежать», — сказал он.

Между тем, азербайджанские СМИ 10 апреля сообщили, что двое азербайджанских военнослужащих заблудились в направлении Шахбузского района Нахиджевана «в сложных погодных условиях и в условиях ограниченной видимости». Официальный Баку, однако, пока не сообщил, кто именно из военнослужащих заблудился.

Между тем, в азербайджанской прессе были опубликованы их имена: Акшин Бебир и Гусейн Ахунд, оба находились на службе около года. Meydan TV поговорил с родственником одного из них, который сообщил, что солдаты пропали без вести с позиций 5 апреля. Служба национальной безопасности Армении пока не обнародовала имя и фамилию азербайджанца, задержанного на территории Армении. Неясно, является ли он одним из этих двух азербайджанцев или нет.