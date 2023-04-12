Анаит Манасян избрана омбудсменом Армении

Тайное голосование состоялось накануне, а результаты были объявлены сегодня.

34-летния Манасян – юрист, всего четыре месяца назад она начала работать в Генеральной прокуратуре, а ранее также работала в Конституционном суде Армении.

Вчера с трибуны парламента Анаит Манасян заверила, что сделает все, чтобы развеять атмосферу ненависти и насилия и решать проблемы в обстановке солидарности.

Кандидатура Манасян была представлена правящей партией «Гражданский договор».

Ранее профильная комиссия парламента не утвердила кандидатуру на пост омбудсмена, представленную оппозиционными фракциями.