Ночью режим прекращения огня сохранялся, армянская сторона вчера позиционных потерь не понесла – Минобороны

«В результате азербайджанской провокации 11 апреля армянская сторона не имеет позиционных потерь», - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.
Отмечается, что на данный момент в состоянии здоровья военнослужащих, получивших вчера ранения, изменений нет: состояние троих из шести военнослужащих оценивается как удовлетворительное, а остальных троих - как среднее, тяжелое и крайне тяжелое, соответственно, сообщили в Минобороны.
В министерстве обещают сделать заявление в случае изменения ситуации.
Военное ведомство Армении вчера сообщило, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских военнослужащих, выполнявших инженерные работы в районе села Тех Сюникской области Армении, на что армянская сторона ответила соразмерно. В результате последующих действий с армянской стороны 4 убитых и 6 раненых, Баку сообщает о троих убитых азербайджанских военнослужащих. Через несколько часов после обострения ситуации в Минобороны заявили о ее стабилизации.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана накануне выступили с заявлениями, в которых обвинили противоположную стороны в провокациях.
Позже Министерство обороны Армении опубликовало видео инцидента на позициях близ села Тех:
Форум