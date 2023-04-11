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Армения

МИД Армении: Провокация Азербайджана является очередным посягательством против территориальной целостности Армении

Здание МИД Армении в Ереване

Министерство иностранных дел Армении сегодня выступило с заявлением, в котором подчеркнула, что осуществленная Азербайджаном провокация в районе армянского села Тех является очередным посягательством Баку против территориальной целостности Республики Армения.

В заявлении говорится, что 11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов подошла к военнослужащим вооруженных сил Республики Армения, спровоцировала и открыла огонь из огнестрельного, a затем и другого оружия различного калибра в направлении армянских военнослужащих и позиций ВС. Военнослужащие ВС Республики Армения предприняли ответные действия и защитили суверенную территорию Республики Армения. Есть жертвы и раненые.

«Эти агрессивные действия азербайджанской стороны были осуществлены вопреки готовности решить текущие вопросы на местах путем конструктивных переговоров, ранее выраженной армянской стороной.

Осуществленная провокация является очередным посягательством Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения. Эта политика Азербайджана не является новой, это продолжение совершенных в мае и ноября 2021 г., а также в сентябре 2022 г. нападений на Республику Армения, в результате которых Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения.

Следует отметить, что применение силы и угроза применения силы являются неотъемлемой частью политики Азербайджана и нацелены на существенную дестабилизацию ситуации в регионе и подрыв усилий партнеров-посредников по продолжению мирных переговоров.

Призываем международное сообщество и всех партнеров, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, посредством адресных заявлений и четких шагов осудить агрессивные действия Азербайджана и предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации со стороны последнего», - говорится в заявлении МИД Армении.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в провокации после сообщений о перестрелке на границе двух стран. Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана заявили, что «тот факт, что подобные провокации со стороны Армении происходят на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам о мирном соглашении, свидетельствует о незаинтересованности Армении в мирном процессе».

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