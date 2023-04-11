Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

По словам жителей Сотка, рабочих золотого рудника эвакуировали

(архивная фотография)

Хотя Министерство обороны Армении опровергает информацию об обстреле в направлении Вардениса, по словам жителей общины, рабочие золотого рудника Сотка, расположенного на армяно-азербайджанской границе, эвакуированы.

Один из сотрудников шахты также подтвердил эту информацию в беседе с Радио Азатутюн. Говоря на условиях анонимности, он подчеркнул, что они были эвакуированы из-за азербайджанских обстрелов.

Житель Сотка Эдгар Геворкян сообщил Радио Азатутюн, что в момент беседе видит дым из шахты. Он отметил, что лично не слышал звука выстрела, но видит, что в горах дым.

«Вон, в горах дым, кажется, попали. Дым поднимается прямо сейчас. Если бы они не попали, откуда бы взялся этот дым? Когда я узнал, в чем дело, я сказал: «Я лучше спущусь вниз, заведу машину, чтобы если что-то случится… Похоже, плохо. В поселке напряженная обстановка, потому что все происходит выше поселка», — рассказал житель Сотка.

Как сообщили в Минобороны Армении, по состоянию на 19:00 интенсивность перестрелки значительно снизилась.

«Распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что армянская сторона якобы использует иранские беспилотники, не соответствует действительности. На вооружении ВС РА иранских беспилотников нет», - добавили в Минобороны.

Ранее во вторник, Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана близ армянского села Тех обстреляли армянских военнослужащих.

«11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненые. Минобороны выступит с дополнительным заявлением», - говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана также сообщило об убитых и раненых среди азербайджанских военных в результате «армянской провокации».

Back to top
XS
SM
MD
LG