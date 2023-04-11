По словам жителей Сотка, рабочих золотого рудника эвакуировали

Один из сотрудников шахты также подтвердил эту информацию в беседе с Радио Азатутюн. Говоря на условиях анонимности, он подчеркнул, что они были эвакуированы из-за азербайджанских обстрелов.

Житель Сотка Эдгар Геворкян сообщил Радио Азатутюн, что в момент беседе видит дым из шахты. Он отметил, что лично не слышал звука выстрела, но видит, что в горах дым.

«Вон, в горах дым, кажется, попали. Дым поднимается прямо сейчас. Если бы они не попали, откуда бы взялся этот дым? Когда я узнал, в чем дело, я сказал: «Я лучше спущусь вниз, заведу машину, чтобы если что-то случится… Похоже, плохо. В поселке напряженная обстановка, потому что все происходит выше поселка», — рассказал житель Сотка.

Как сообщили в Минобороны Армении, по состоянию на 19:00 интенсивность перестрелки значительно снизилась.

«Распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что армянская сторона якобы использует иранские беспилотники, не соответствует действительности. На вооружении ВС РА иранских беспилотников нет», - добавили в Минобороны.

Ранее во вторник, Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана близ армянского села Тех обстреляли армянских военнослужащих.

«11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненые. Минобороны выступит с дополнительным заявлением», - говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана также сообщило об убитых и раненых среди азербайджанских военных в результате «армянской провокации».