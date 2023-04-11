Заседание по поводу внеочередных выборов мэра не состоялось, Ереваном по-прежнему будет руководить вице-мэр

На сегодняшней повестке дня стоял вопрос об избрании мэра Еревана. Фракции Совета старейшин должны были выдвинуть своих кандидатов. Закон требует, чтобы кандидат был членом Совета старейшин.

Руководитель фракции «Мой шаг» Армен Галджян на прошлой неделе заявил, что их фракция приняла решение не избирать нового мэра, учитывая, что до выборов осталось несколько месяцев. Поэтому, как отметил он, они не будут присутствовать на заседании в день выборов, потому что «не будет кандидата для обсуждения и избрания».

Изабелла Абгарян, которая покинула лояльную центральным властям команду Совета старейшин Еревана после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в 2020 году и ныне является независимый членом Совета, сочла неприемлемым для правящей фракции бойкотировать заседание, подчеркнув, что, возможно, две другие фракции примут решение о выдвижении своего кандидата. Абгарян напомнила, что кандидатом в мэры от правящей команды является заместитель мэра Тигран Авинян, который не является членом Совета старейшин.

Галаджян подтвердил, что их кандидатом является Тигран Авинян, заявив при этом, что первый вице-мэр осуществляет все полномочия мэра и нет необходимости избирать нового мэра.

После отставки Грачья Саргсяна обязанности мэра принял его первый заместитель Левон Ованнисян. Левон Ованнисян останется на своем посту до следующих выборов, которые состоятся осенью.