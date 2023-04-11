Власти Карабаха предложили Азербайджану встретиться при посредничестве миротворческих сил РФ

Об этом сообщает Информационный центр Нагорного Карабаха.

В сообщении говорится, что в Степанакерте предложили встретиться «в месте дислокации и при посредничестве командования российского миротворческого контингента для обсуждения неотложных гуманитарных вопросов».

Отметим, что Нагорный Карабах находится в фактической блокады с декабря прошлого года, когда группа азербайджанцев, называющих себя экологическими активистами, перекрыла дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. Гуманитарная ситуация в регионе усугубилась после того, как в конце марта азербайджанские военные взяли под свой контроль также ряд стратегических высот близ Лачинского коридора, фактически сделав также невозможным использование в целях снабжения грунтовой дороги.

Ранее власти Нагорного Карабаха отклонили предложение Азербайджана о проведении встречи в Баку и обсуждении «вопросов интеграции». При этом МИД Нагорного Карабаха заявил, что представители Степанакерта готовы встретиться с представителями Азербайджана, но при посредничестве российской миротворческой миссии в Карабахе и в месте дислокации ее командования, т.е. в городе Иванян (Ходжалы).

Пока в Баку не прокомментировали предложение Степанакерта.