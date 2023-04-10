Миссия ОДКБ готова приехать в случае готовности армянской стороны – посол РФ

Об этом сегодня корреспонденту Радио Азатутюн заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Ереван неоднократно жаловался на ОДКБ, требуя от организации осудить вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре прошлого года, чего так и не было сделано. Несколько дней назад российская сторона вновь заявила, что сроки направления миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу зависят от Армении. Как выразились в Москве, «мяч на стороне Еревана». Армянская сторона в лице министра иностранных дел Арарата Мирзояна заявила, что Ереван не отказывается от миссии, и что работа продолжается. Тем не менее, до сих пор нет ясности: когда, в каком составе и где будет находиться наблюдательная миссия, а также какими полномочиями она будет обладать и предоставление каких гарантий возьмет на себя?

«Я могу только сказать то, что действительно на самом высоком уровне подтверждалось и подтверждается, что миссия ОДКБ в случае готовности армянской стороны готова приехать. Сейчас, как сказал и министр иностранных дел Республики Армения, эти вопросы прорабатываются. Я думаю, что по итогам этой проработки мы с вами узнаем, к каким решениям мы придем. Это то, что я могу вам сказать, исходя из той информации, которая у меня есть», - сказал посол.

Уже четыре месяца, как азербайджанцы перекрыли соединяющий Нагорный Карабах с Арменией Лачинский коридор, где дислоцированы российские миротворцы. Недавно армянские власти сообщили об очередном продвижении вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории Армении, и на фоне всего этого на днях в Армению прибыл вице-премьер России Алексей Оверчук и встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Информация о встрече была скудной, а в официальных сообщениях не уточнялось, какие вопросы безопасности обсуждались, а также шла ли речь о разблокировке региональных коммуникаций.

«Ну, я не являюсь пресс-секретарем премьер-министра или заместителя председателя правительства. Но, насколько мне известно, предметно, в доверительном, конструктивном ключе обсуждался весь комплекс вопросов, касающихся ситуации в регионе и путей ее нормализации», - отметил Копыркин, не став вдаваться в подробности.

Сегодня посол РФ в Армении Сергей Копыркин принял участие в мероприятии, посвященном памяти русских воинов, погибших в битве при Ошакане в 19 веке. В ходе мероприятия обсуждались армяно-российские исторические отношения. Корреспондент Радио Азатутюн поинтересовалась у российского посла, не дает ли многовековая армяно-российская дружба трещины, когда военный союзник Армении Россия не реагирует должным образом на действия Азербайджана как в Карабахе, так и на территории Армении. Копыркин ответил так: «Между нами могут быть расхождения во мнениях, оценках. Это нормально. Объем наших отношений таков, что могут появляться практические вопросы, позиции по которым у нас могут несколько расходиться. Но в главном, я абсолютно в этом убежден, то, что нас объединяет, оно остается и будет крепнуть. Наши отношения были, есть и остаются союзническими».