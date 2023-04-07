Мы приветствуем процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией - Лавров

На совместной пресс-конференции Чавушоглу отметил, что вчера и сегодня он и Лавров обсудили вопросы, связанные с Южным Кавказом, отношениями между Азербайджаном и Арменией, процессом нормализации армяно-турецких отношений.

Глава МИД России, в свою очередь, повторил, что Москва поддерживает нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой, особо подчеркнув, что процесс начался с их помощью.

«Приветствуем начатый при нашей поддержке процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, приветствуем усилия по разблокированию транспортного сообщения, коммуникаций в регионе и, конечно, по постконфликтному восстановлению Южного Кавказа», - отметил глава российской дипломатии.

Лавров заявил, что между лидерами России, Азербайджана и Армении по всем вопросам были достигнуты трехсторонние договоренности, которые и сегодня остаются основой регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Как и в выступлениях в предыдущие месяцы, сегодня глава МИД России отметил, что внешние силы пытаются воспрепятствовать этому.

«Мы надеемся, что некоторые из наших внерегиональных коллег не будут мешать этим процессам, будут ориентировать стороны на строгое выполнение договоренностей, которые были достигнуты в трехстороннем российско-армяно-азербайджанском формате», - подчеркнул он.

Сергей Лавров прибыл в Анкару вчера по приглашению турецкой стороны. Вечером 6 апреля Лавров и Чавушоглу встретились в неформальной обстановке - в формате рабочего ужина. Сегодня также запланирована встреча Лаврова с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В отличие от других стран-членов НАТО, Турция практически не ограничила сотрудничество с Россией из-за вторжения последней в Украину и не присоединилась к западным санкциям против России.

В ходе этого визита, помимо Южного Кавказа, Украины, других актуальных международных и региональных вопросов, Лавров намерен обсудить также совместные стратегические проекты: эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», ход строительства АЭС «Аккую». Атомную электростанцию в Турции строит Россия.

Весной прошлого года президент Турции взял на себя роль главного посредника между Киевом и Москвой, прошлой весной в Турции даже состоялось несколько подобных встреч. Однако с мая прошлого года российско-украинский переговорный процесс заморожен, а на фоне мощного землетрясения в Турции и предстоящих 14 мая президентских выборов Реджеп Эрдоган уже не проявляет прежней посреднической активности.