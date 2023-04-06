Армению убрали из списка участников военных учений Defender 2023

Статья о военных учениях «Defender 23» была отредактирована на сайте Минобороны США, Армению убрали из списка участников.

Ранее Ереван не прокомментировал сообщение Пентагона об участии страны в военных учениях, организованных США, и сейчас какой-либо реакции с армянской стороны нет.

Учения начнутся 22 апреля в 10 европейских странах.

Пентагон сегодня сообщил, что учения призваны продемонстрировать способности американских вооруженных сил к быстрому развертыванию боеспособных войск и техники, чтобы гарантировать безопасность союзников, сдержать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии. Учения, согласно американской стороне, также должны продемонстрировать приверженность европейских стран увеличению масштабов, потенциала и оперативной совместимости своих вооруженных сил.

Ожидается, что около 9 тысяч американских военнослужащих отправятся в Европу, чтобы принять участие в учениях. В Испании уже дислоцировано примерно 7 тысяч единиц американской техники, еще 13 тысяч единиц будет задействовано из различных американских резервов в Европе.

Организуемые Пентагоном военные учения Defender 2023 проводятся с 2021 года, из постсоветских стран в этом году в них вовлечены только Грузия и Молдова. Среди участников учений также Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Косово, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Румыния, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.