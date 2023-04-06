«Хочу извиниться перед всеми гражданами Республики Армения» - Ален Симонян

Несколько дней назад член партии «Дашнакцутюн», гражданин Канады Карен Мкртчян заявил в прямом эфире в Facebook, что телохранители председателя НС сначала хватали его за руки, а затем подошел сам Ален Симонян и плюнул ему в лицо за то, что он назвал последнего «предателем».

Ряд неправительственных организаций, осудив поведение спикера парламента, потребовали от правящего большинства рассмотреть вопрос поведения Симоняна в парламентской комиссии по этике, а также вопрос о привлечении его к ответственности.

«Мне очень жаль, что я вышел из себя из-за направленного в мой адрес личного оскорбления, — отметил Симонян, продолжив: — Я уверен, что любой достойный армянин не потерпит такого оскорбления, но высокая ответственность, возложенная на выборное должностное лицо, должна играть сдерживающую роль. Это также урок для меня, потому что, скорее всего, я и другие члены нашей команды в будущем также столкнемся с подобными ситуациями. Также это хорошая возможность для политической оппозиции пересмотреть свою риторику, свою тактику нанесения личных оскорблений и вернуться в поле цивилизованной дискуссии», - заявил председатель НС Ален Симонян.