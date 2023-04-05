Вопрос, связанный с Аленом Симоняном, на заседании «Гражданского договора» не обсуждался – пресс-секретарь спикера парламента

По словам пресс-секретаря спикера парламента Цовинар Хачатрян, обсуждались исключительно вопросы, связанные с государственным строительством.

Хачатрян ответила отрицательно на вопрос Радио Азатутюн о том, обсуждались ли действия Алена Симоняна во время инцидента, в котором мужчина обвинил спикера парламента в том, что на его реплику «предатель» в адрес Симоняна последний плюнул ему в лицо, а также последующие события, связанные с задержанием мужчины.

В прессе прошла новость о том, что вопрос, связанный со спикером парламента, станет темой обсуждения на заседании правления правящей партии.

В минувшее воскресенье между Симоняном и армянином из Диаспоры Кареном Мкртчяном произошел инцидент в центре Еревана. Молодой член партии «Дашнакцутюн» назвал Симоняна предателем, после чего, по его словам, телохранители спикера парламента скрутили ему руки, а сам спикер парламента плюнул ему в лицо.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян назвал произошедшее «национальным позором», предложив правящей политической силе инициировать отставку Алена Симоняна.

Сам Симонян, по сути, не стал отрицать произошедшее, но прямо не ответил на вопрос, плюнул он в лицо мужчине или нет. Более того, накануне он также оправдал действия своих телохранителей.

Вчера он вновь заявил, что никто не имеет права называть его предателем. «Я не первый раз реагирую на подобные действия. Никто не имеет права кого-то оскорблять, не говоря уже о том, чтобы оскорблять избранную власть», - заявил он.

Обвинения в предательстве в адрес нынешних армянских властей звучат от представителей ряда оппозиционных сил, в том числе «Дашнакцутюн», с конца 2020 года, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал трехстороннее заявление, положившее конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе, в результате которой Азербайджан взял под контроль семь районов вокруг Нагорного Карабаха, а также значительную часть самой бывшей армянонаселенной автономной области, ранее удерживаемых армянскими силами.

Сам Пашинян и члены его политической команды отвергают обвинения в «предательстве», в свою очередь обвиняя бывшие власти Армении, в том числе «Дашнакцутюн», в том, что на протяжении десятилетий выделяемые для армии средства разворовывались, что и привело к поражению в войне.

Оппозиция, однако, также критикует нынешние действия армянского руководства, которые, по ее мнению, позволяют азербайджанским вооруженным силам продвигаться дальше как в Нагорном Карабахе, так и на границе с Арменией. Власти Армении отвергают эту критику.