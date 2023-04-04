Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

По словам оппозиционного депутата, Азербайджан вновь продвинулся на Лисагорском участке. Из Степанакерта не подтверждают данную информацию

Здание парламента Нагорного Карабаха в Степанакерте (архив)

Из Степанакерта не подтверждают, что после захвата высоты на участке грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор 25 марта и взятия под контроль альтернативной дороги азербайджанская армия вновь продвинулась вперед, укрепляя свои позиции в этом направлении.

Во всяком случае, глава правящей фракции карабахского парламента Артур Арутюнян заявил Радио Азатутюн, что такой информацией он не владеет.

«После 25-го числа, когда они разместились на тех высотах, у меня другой информации нет. То есть, я не могу сказать, что там такое есть», - отметил он.

Между тем, бывший советник президента Нагорного Карабаха, секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» в парламенте Армении Тигран Абрамян заявил Радио Азатутюн, что азербайджанским вооруженным силам удалось улучшить свои позиции даже после 25 марта. В целом, по словам депутата, Баку удалось закрепиться и усилить свое присутствие на различных важных участках грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор.

«В основном было продвижение в 5-6 направлениях, эти продвижения имели место на фронте примерно в несколько десятков километров», - сказал Абрамян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли в том районе российские миротворцы, армянский оппозиционный депутат ответил так: «Насколько мне известно, российские миротворцы были размещены на том участке, где в первый раз было продвижение, и откуда азербайджанская сторона фактически взяла под прицел грунтовую дорогу. Но и после этого азербайджанская активность не уменьшилась, они обеспечили себе определенное продвижение в различных направлениях и возможность выйти на более выгодные позиции. У меня самого нет информации о размещении на этих направлениях российских миротворцев».

В то время как официальный Степанакерт не подтверждает информацию о новом продвижении азербайджанцев и улучшении их позиций после 25 марта, вчера официальный Баку распространил информацию о том, что в результате проведенной 25 марта операции Азербайджан взял под свой контроль два бывших азербайджанонаселенных, ныне заброшенных села Шушинского района Карабаха. Азербайджанские СМИ также распространили короткие видеоролики, на которых показаны руины домов в этих селах.

Пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха отказался комментировать это заявление из Баку, в то время как Тигран Абрамян подчеркнул, что эти бывшие населенные пункты расположены на участке грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор.

«После азербайджанского продвижения у Азербайджана появился определенный контроль над этими бывшими населенными пунктами», - сказал Тигран Абрамян.

Лидер правящей фракции карабахского парламента Артур Арутюнян разъяснил, что в двух упомянутых Баку селах никто не проживал, и что после продвижения 25 марта азербайджанской стороне эти два села просто стали видны.

«С тех высот стала видна грунтовая дорога, а также два бывших села, о которых они упомянули», — сказал Арутюнян.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG