Поступок Алена Симоняна – самый большой ущерб, нанесенный престижу нашего государства - Левон Тер-Петросян

Заявление Левона Тер-Петросяна опубликовал ilur.am.

Первого президента возмутил инцидент, произошедший в минувшее воскресенье в центре Еревана между Симоняном и армянином из диаспоры, членом АРФ «Дашнакцутюн» Кареном Мкртчяном. Молодой член АРФД назвал Симоняна предателем, после чего, по его словам, телохранители Симоняна скрутили ему руки, а спикер НС плюнул ему в лицо.

Ален Симонян, по сути, не стал отрицать произошедшее, но вчера так и не ответил на вопрос, плюнул он гражданину в лицо или нет. Более того, оправдал действия своих телохранителей. «После нашего разговора он попытался напасть на меня, после чего сотрудники безопасности его схватили, чтобы он не напал на меня, и даже на опубликованном им видео или где-либо еще такого нет. Сегодня мы живем в таком мире, что ничего скрыть невозможно. А что касается остального, думаю, все ответы есть в моей публикации», - сказал Симонян.

Ален Симонян отвечает Левону Тер-Петросяну

Вскоре после опубликования заявления первого президента Ален Симонян на своей странице в Facebook назвал предложение о его отставке неожиданным и возразил: «Если Левон Тер-Петросян после печально известных событий и после того, как его назвали предателем, успокоился и утешился, это его выбор. Я не предатель, никогда им не был и никогда не буду, и в тот день, когда моим соотечественникам, собравшимся на улице, снова будет нужно мое лидерство, я не буду сидеть дома и буду рядом с ними, и плевать, кто и что потом скажет».

Более того, Симонян подчеркнул, что президент-историк должен хорошо знать, что такое непростительные ошибки и какую цену платят руководители страны, допустившие непростительные ошибки в истории.