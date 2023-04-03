Минобороны предлагает законодательно запретить военнослужащим делать политические заявления

Правительство в лице Министерства обороны предлагает внести в законодательство поправки, запрещающие военнослужащим делать политические призывы или заявления, а также запрещающие участие в собраниях или акциях протеста в военной или иной служебной форме, распространение или обсуждение в СМИ информации, видео и фото о действиях или дислокации вооруженных сил.

Пакет законодательных поправок сегодня в комиссии по обороне парламента представил заместитель министра обороны Арман Саргсян, подчеркнув, что они будут способствовать укреплению дисциплины в вооруженных силах.

«Запрет на участие в собраниях или иных мероприятиях публично-протестного характера в военной или иной служебной форме, запрет на призывы или заявления по вопросам службы или политического характера в индивидуальном или коллективном формате, запрет на распространение или обсуждение в Интернете и средствах массовой информации или иных средствах публичного доступа информации, видео, фотографий, касающихся деятельности или дислокации вооруженных сил или служебной деятельности военнослужащих, за исключением публикаций официального характера, запрет на выезд за пределы Республики Армении без письменного уведомления компетентного вышестоящего начальства», - представил Саргсян.

Запрещаются также смартфоны

В пакете законопроектов, срочно внесенных в Национальное собрание, Минобороны также предлагает запретить использование смартфонов в вооруженных силах.

«Ограничения, установленные законом в отношении военнослужащих, дополняются запретом на ношение мобильного телефона типа смартфона в любом месте несения службы», - сказал замминистра обороны.

Однако один из провластных депутатов Сергей Багратян поинтересовался, решатся ли проблемы только запретом на использование смартфонов и разрешением использования простых телефонов.

«Специалисты по высоким технологиям сообщают, что враг может прослушивать не только смартфоны, но и простые телефоны», - отметил Багратян.

Отвечая Багратяну, Арман Саргсян сказал: «Естественно, операторы мобильной связи уверенно констатируют, что все типы мобильных телефонов могут быть локализованы, но телефоны с выходом в Интернет, подключенные к сети Интернет, представляют большую опасность и с точки зрения возможности определения местоположения, и с точки зрения возможности фотографировать, загружать картинки. В подавляющем большинстве случаев, выявленных нашими партнерами из контрразведки СНБ, как мы узнаем из открытых источников, использование этих смартфонов сыграло негативную роль в обмене информацией».

Минобороны также предлагает установить административную ответственность для всех тех лиц, которые носят военную форму без права на это. Вопросом уголовного преследования будет заниматься военная полиция.

«Согласно соответствующим правовым нормам будут регламентированы все атрибуты нашей формы, что будет входить в военную форму, и только потом они будут привлекаться к ответственности. Это будет касаться исключительно той формы, которая в данный момент используется в вооруженных силах», - пояснил замминистра.