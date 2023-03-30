Вооруженные силы Азербайджана перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех: в Карабахе разъяснили ситуацию

Согласно МВД Нагорного Карабаха, в обход перекрытой, уже готова новая грунтовая дорога Тех-Корнидзор Сюникской области, которая соединится с введенной в эксплуатацию в августе 2022 года дорогой Корнидзор-Хин шен («Бердзорский (Лачинский) коридор»). Республикой Армения осуществляются работы по асфальтированию дороги Тех-Корнидзор, передает «Арцахпресс».

МВД информирует, что грунтовая дорога Тех-Корнидзор проходима и, учитывая продолжающуюся блокаду Нагорного Карабаха, с помощью российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста возможно осуществление гуманитарных поставок в регион. Отмечается, что данная дорог на границе Нагорного Карабаха, возле моста через реку Хакар, контролируется российскими миротворческими войсками.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона закрыла Шушинский участок межгосударственной автомагистрали, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.

Ранее сегодня Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором сообщило о взятии под контроль «нескольких господствующих высот, основных и вспомогательных дорог» в районе Лачинского коридора.

«В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги азербайджанской армией взято под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширные приграничные территории, расположенные между селами Джагазур и Забух [Агавно - ред.] Лачинского района», - заявили в военном ведомстве Азербайджана.