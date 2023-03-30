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Политика

Провластный армянский депутат не удивлен заявлением Пескова по поводу организованного Байденом «Саммита за демократию»

Саргис Ханданян

Представляющий правящую партию «Гражданский договор» председатель комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргис Ханданян не удивлен заявлением пресс-секретаря президента РФ.

Реагируя также на участие Армении в организованном президентом США «Саммите за демократию», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот саммит «попыткой преподать другим урок». «А участие в этом уроке — суверенное дело стран», - подчеркнул Песков.

Ханданян не в курсе, предшествовали ли этому заявлению попытки Москвы воспрепятствовать участию Армении в этом мероприятии. Он считает, что геополитическая напряженность настолько велика, что мероприятие или шаг, предпринятый одним из полюсов, находит резкую реакцию с другой стороны.

По словам армянского провластного депутата, Ереван не собирается упускать площадки, на которых есть возможность представить Армению и проблемы страны.

«Мы ценим любую площадку, на которой можем подчеркнуть наш выбор и рассказать о нашем прогрессе в развитии демократических институтов, и уже второй год премьер-министр Армении участвует в форуме демократии, который также является важной площадкой с точки зрения представления наших проблем. Премьер-министр также говорил о блокировании Лачинского коридора и проблемах безопасности региона», - сказал Ханданян.

«Правительство своими действиями превратило Армению в поле битвы международных конфликтов»

Гегам Манукян
Гегам Манукян

Депутат Гегам Манукян из оппозиционной партии «Дашнакцутюн», входящий в парламентский блок «Айастан», говоря о жесткой реакции России, выразил мнение о том, что нынешнее правительство своими действиями превратило Армению в поле битвы международных конфликтов.

«Что касается демократии, то когда Никол Пашинян говорит о демократии, пусть сегодня посмотрит на прилегающие к тому же зданию правительства территории, закрытые улицы площади Республики, огромные пробки только для проезда его кортежа», - сказал Манукян.

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