Провластный армянский депутат не удивлен заявлением Пескова по поводу организованного Байденом «Саммита за демократию»

Реагируя также на участие Армении в организованном президентом США «Саммите за демократию», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот саммит «попыткой преподать другим урок». «А участие в этом уроке — суверенное дело стран», - подчеркнул Песков.

Ханданян не в курсе, предшествовали ли этому заявлению попытки Москвы воспрепятствовать участию Армении в этом мероприятии. Он считает, что геополитическая напряженность настолько велика, что мероприятие или шаг, предпринятый одним из полюсов, находит резкую реакцию с другой стороны.

По словам армянского провластного депутата, Ереван не собирается упускать площадки, на которых есть возможность представить Армению и проблемы страны.

«Мы ценим любую площадку, на которой можем подчеркнуть наш выбор и рассказать о нашем прогрессе в развитии демократических институтов, и уже второй год премьер-министр Армении участвует в форуме демократии, который также является важной площадкой с точки зрения представления наших проблем. Премьер-министр также говорил о блокировании Лачинского коридора и проблемах безопасности региона», - сказал Ханданян.

«Правительство своими действиями превратило Армению в поле битвы международных конфликтов»

Депутат Гегам Манукян из оппозиционной партии «Дашнакцутюн», входящий в парламентский блок «Айастан», говоря о жесткой реакции России, выразил мнение о том, что нынешнее правительство своими действиями превратило Армению в поле битвы международных конфликтов.

«Что касается демократии, то когда Никол Пашинян говорит о демократии, пусть сегодня посмотрит на прилегающие к тому же зданию правительства территории, закрытые улицы площади Республики, огромные пробки только для проезда его кортежа», - сказал Манукян.