Если весной Азербайджан не нападет, «наша миссия уже успешна». Это заявление главы миссии наблюдателей ЕС в Армении вызвало большое недовольство в Баку.

На данный момент в МИД Армении на это не отреагировали.

Европейские специалисты, наблюдавшие за границами Армении с октября прошлого года краткосрочно, а с февраля этого года наблюдающие уже долгосрочно - в течение двух лет, до сих пор воздерживались от комментариев. И вот немецкая «Дойче Велле» опубликовала заявление главы миссии Маркуса Риттера.

«Многие армяне считают, что весной будет нападение со стороны Азербайджана. Если этого не произойдет, наша миссия уже успешна. Мы не можем вмешиваться, в нашем распоряжении есть только бинокли и видеокамеры», - сказал Риттер.

Примерно через месяц после нападения Азербайджана в прошлом году Баку согласился на то, чтобы на армянской стороне армяно-азербайджанской границы были размещены невооруженные гражданские наблюдатели Евросоюза. На тот момент срок миссии составлял два месяца. Между тем, Азербайджан не дал своего согласия на нынешнюю долгосрочную миссию из 100 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что новая миссия «не будет способствовать безопасности региона», а МИД Азербайджана заявил, что «злоупотребление присутствием миссии опасно для механизмов диалога».

Баку, регулярно выражающий недовольство миссией, и сегодня поспешил осудить заявление представителя ЕС.

«Мы решительно осуждаем представление главной задачи ЕС как «защиту Армении от Азербайджана», а также высказывание руководителя миссии ЕС мнений о якобы подготовке Азербайджана к какой-то атаке, основанных на лживых и полных клеветы утверждениях армянской стороны», - сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Ровно неделю назад на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы выстрелом с азербайджанской стороны был убит армянский военнослужащий, ранее в Нагорном Карабахе в результате азербайджанского вооруженного нападения были убиты трое карабахских полицейских, на днях азербайджанцы захватили высоту в Лисагоре. А взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня в последнее время стали регулярными.

На этом фоне армянская сторона уже длительное время говорит об опасности новой эскалации. В начале месяца США также посчитали возможным краткосрочное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Фактически, европейцы также не исключают военных действий со стороны Азербайджана.

Присутствие европейцев в какой-то степени сдерживает азербайджанцев - политолог

Политолог Тигран Григорян считает, что присутствие европейцев в какой-то степени сдерживает азербайджанцев, но не исключает новой эскалации. Он считает заявление еврочиновника, который в этот период хранил молчание, скорее следствием неосторожности, чем желанием спровоцировать дипломатический скандал. Политолог не исключает, что Баку может в какой-то момент использовать это заявление главы миссии, чтобы сорвать переговоры при европейском посредничестве. Азербайджанцы не оставили без ответа проармянские заявления Франции, теперь Алиев отвергает посредничество Макрона в армяно-азербайджанских переговорах.

«По большому счету, они прямым текстом сказали, что мы используем военное давление на Армению, и это способствует прогрессу переговоров, а теперь фактически они заявляют, что наблюдательная миссия Евросоюза является препятствием для их тактики», - сказал политолог.

Как сообщили в представительстве ЕС в Армении, миссия, осуществляющая пограничное патрулирование, была направлена по запросу Армении. Известно, что наблюдатели отправляют отчеты о том, что они зафиксировали, в европейские столицы. Из заявления главы МИД Армении в конце прошлой недели стало ясно, что у армянской стороны нет доступа к этим документам.

Были самые разные комментарии по поводу приезда европейских наблюдателей в Армению. Европейцы заявили, что цель миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, обеспечить среду, способствующую нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Москва посетовала, что наблюдатели ЕС могут лишь «привнести в регион геополитическую конфронтацию». А премьер-министр Армении Никол Пашинян один раз сказал, что наблюдатели были приглашены для того, чтобы европейцы увидели, что утверждения азербайджанцев о том, что Армения и Россия готовят против них агрессию, являются ложными.