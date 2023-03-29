Россия рассмотрит вопрос ограничения поставок молочных продуктов из Армении

По данным Россельхознадзора, в импортируемых из Армении молочных продуктах используется сырье, произведенное в Иране, что служба запрещает. Российское ведомство прямо критикует Инспекционный орган продовольственной безопасности Армении за непроведение должного контроля, из-за чего в Россию могут поступать некачественные и опасные продукты питания.

«На самом деле никаких проблем, угрожающих безопасности пищевых продуктов, жизни или здоровью людей, не обнаружено», - сказала начальник информационной службы Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Ануш Арутюнян.

Несмотря на утверждение российской стороны, армянская сторона возражает, заявляя, что проводит надлежащий контроль, проблема связана исключительно с импортируемым из Ирана сырьем, которое является безопасным.

По словам Арутюнян, молочные продукты из того же сырья продаются и на армянском рынке. «Если этот продукт импортируется в Армению, и на его основе производятся молочные продукты, эти молочные продукты также могут быть экспортированы в другую страну. Другое дело, что Россия видит в этом проблему», - сказала она.

Если российская сторона подчеркивает, что они запрещают иранское сырье, почему армянские компании проигнорировали это ограничение? «Проблема как раз в том, что сейчас это обсуждается: есть ли эти ограничения или нет?» - сказала Арутюнян.



Предыдущие заявления Россельхознадзора о выявленных проблемах носили адресный характер. На этот раз имена не называются, в целом делается предупреждение, что армянские молочные продукты могут быть не допущены на российский рынок.

Российская риторика о качестве продукции имеет больше политический оттенок, такое впечатление сложилось у руководителя общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна. «Нельзя не видеть, что здесь есть также политический элемент», - сказал он.

Сообщение с жесткими акцентами последовало за намерением Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. Нарушения, конечно, есть, но Пипоян не исключает, что это повод для того, чтобы показать союзнику зубы. «Это тоже не исключено. Я не могу утверждать, но это непринятая риторика», - отметил он.

Защитник прав потребителей ранее работал в Инспекции по продовольственной безопасности. Он сказал, что партнерская практика иная. Сначала они сообщают во внутреннем порядке о выявленных проблемах, предупреждают, чтобы проблемы были устранены, а затем делают поименное и четкое заявление. По его сведениям, на этот раз этого не произошло. «В этом сообщении они рассматривали проблему производителя как проблему страны в том случае, когда у них была возможность рассматривать ее исключительно как производственную проблему», - сказал Пипоян.

Российские специалисты проводили мониторинг в Армении с 20-го по 24 марта. Примечательно, что на этот раз они раскритиковали партнерскую структуру за ненадлежащий контроль. «Российская сторона распространяет сообщение о том, что такая-то компания в Армении является проблемной, приостанавливает, тогда мы бы поняли, что за этим ничего другого нет. Но они больше делают акцент на общей сфере и общем государственном контроле», - сказал Бабкен Пипоян.

В Инспекционном органе продовольственной безопасности Армении не указывают, какие компании имеет в виду российское ведомство. «В российском сообщении отмечалось, что речь идет о компаниях. По всей вероятности, необходимости в этом просто нет», - сказали в инспекции.

Объем поставок армянской молочной продукции в Россию увеличился по сравнению с прошлым годом, сообщают в Инспекции продовольственной безопасности, не приводя конкретных цифр. Если указанная российской стороной проблема не будет устранена, только после этого будет принято решение об ограничении ввоза армянской продукции.