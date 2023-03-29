Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Россия рассмотрит вопрос ограничения поставок молочных продуктов из Армении

Москва рассмотрит вопрос ограничения поставок молочных продуктов из Армении в Россию. В импортируемой армянской молочной продукции выявлены нарушения, сообщила сегодня Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

По данным Россельхознадзора, в импортируемых из Армении молочных продуктах используется сырье, произведенное в Иране, что служба запрещает. Российское ведомство прямо критикует Инспекционный орган продовольственной безопасности Армении за непроведение должного контроля, из-за чего в Россию могут поступать некачественные и опасные продукты питания.

«На самом деле никаких проблем, угрожающих безопасности пищевых продуктов, жизни или здоровью людей, не обнаружено», - сказала начальник информационной службы Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении Ануш Арутюнян.

Несмотря на утверждение российской стороны, армянская сторона возражает, заявляя, что проводит надлежащий контроль, проблема связана исключительно с импортируемым из Ирана сырьем, которое является безопасным.

По словам Арутюнян, молочные продукты из того же сырья продаются и на армянском рынке. «Если этот продукт импортируется в Армению, и на его основе производятся молочные продукты, эти молочные продукты также могут быть экспортированы в другую страну. Другое дело, что Россия видит в этом проблему», - сказала она.

Если российская сторона подчеркивает, что они запрещают иранское сырье, почему армянские компании проигнорировали это ограничение? «Проблема как раз в том, что сейчас это обсуждается: есть ли эти ограничения или нет?» - сказала Арутюнян.

Предыдущие заявления Россельхознадзора о выявленных проблемах носили адресный характер. На этот раз имена не называются, в целом делается предупреждение, что армянские молочные продукты могут быть не допущены на российский рынок.

Российская риторика о качестве продукции имеет больше политический оттенок, такое впечатление сложилось у руководителя общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна. «Нельзя не видеть, что здесь есть также политический элемент», - сказал он.

Сообщение с жесткими акцентами последовало за намерением Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда. Нарушения, конечно, есть, но Пипоян не исключает, что это повод для того, чтобы показать союзнику зубы. «Это тоже не исключено. Я не могу утверждать, но это непринятая риторика», - отметил он.

Бабкен Пипоян
Бабкен Пипоян

Защитник прав потребителей ранее работал в Инспекции по продовольственной безопасности. Он сказал, что партнерская практика иная. Сначала они сообщают во внутреннем порядке о выявленных проблемах, предупреждают, чтобы проблемы были устранены, а затем делают поименное и четкое заявление. По его сведениям, на этот раз этого не произошло. «В этом сообщении они рассматривали проблему производителя как проблему страны в том случае, когда у них была возможность рассматривать ее исключительно как производственную проблему», - сказал Пипоян.

Российские специалисты проводили мониторинг в Армении с 20-го по 24 марта. Примечательно, что на этот раз они раскритиковали партнерскую структуру за ненадлежащий контроль. «Российская сторона распространяет сообщение о том, что такая-то компания в Армении является проблемной, приостанавливает, тогда мы бы поняли, что за этим ничего другого нет. Но они больше делают акцент на общей сфере и общем государственном контроле», - сказал Бабкен Пипоян.

В Инспекционном органе продовольственной безопасности Армении не указывают, какие компании имеет в виду российское ведомство. «В российском сообщении отмечалось, что речь идет о компаниях. По всей вероятности, необходимости в этом просто нет», - сказали в инспекции.

Объем поставок армянской молочной продукции в Россию увеличился по сравнению с прошлым годом, сообщают в Инспекции продовольственной безопасности, не приводя конкретных цифр. Если указанная российской стороной проблема не будет устранена, только после этого будет принято решение об ограничении ввоза армянской продукции.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG