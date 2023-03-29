«Я верю в силу демократии» - Пашинян на втором саммите «За демократию»

Армения стала одной из 120 приглашенных стран. Премьер-министр выступил с речью в онлайн-формате. Большая часть 3,5-минутного выступления касалась блокады Лачинского коридора, безопасности Нагорного Карабаха и Армении.

Пашинян напомнил, что в сентябре 2022 года Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении. «В сентябре мы почувствовали солидарность демократий и четкое осуждение агрессии против Армении», - сказал премьер-министр Армении.

Премьер еще раз поблагодарил США и других партнеров, которые помогли остановить дальнейшее вторжение.

Говоря о нарушении прав человека, Пашинян подчеркнул опасность геноцида и этнических чисток, которые необходимо предотвратить.

«То, что происходит сегодня с армянами в Нагорном Карабахе, блокада Азербайджаном Лачинского коридора и возникший в результате этого гуманитарный кризис, безусловно, является попыткой этнической чистки армян Нагорного Карабаха. И мы не можем закрывать на это глаза. В то же время я повторяю, что Армения остается приверженной мирному процессу с Азербайджаном. Мы убеждены, что альтернативы мирному развитию региона нет и что приверженность демократическим ценностям поможет нам найти путь к миру», - сказал Пашинян.

Среди стран, не получивших приглашение для участия в мероприятии, - Азербайджан, Турция, КНДР и Россия.

Не запоздала и реакция Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что организованный Байденом саммит является попыткой преподать другим странам урок, и участие в этом уроке является суверенным делом стран.