Боевая ничья и дебютный дубль Раноса: Футболисты сборных Армении и Кипра разошлись миром в Ереване

Армянские футболисты, которые больше владели мячом на протяжении всего матча, пропустили первыми под занавес первого тайма: киприоты удачно разыграли угловой на 43-й минуте – гол забил защитник Андреас Каро.

Во втором тайме дважды отличился дебютировавший в составе сборной Армении игрок второй команды «Бавария» Грант-Леон Ранос: на 51-й минуте 19-летний форвард точно выстрелил в дальний угол кипрских ворот из-за штрафной площади, а восемь минут спустя послал мяч в пустые ворота, обыграв кипрского вратаря после выхода один на один.

Сборная Кипра отыгралась на 83-й минуте после ошибки вратаря сборной Армении Станислава Бучнева: гол забил атакующий полузащитник Демитрис Кристофи.

Под занавес матча сборная Кипра осталась вдесятером после прямого удаления полузащитника Костакиса Артиматаса за «фол последней надежды» против Тиграна Барсегяна.

Тем не менее, в оставшееся время попытки армянских футболистов вырвать победу в матче к успеху не привели.

Это был второй официальный матч сборной Армении, сыгранный под руководством нового главного тренера, украинского специалиста Александра Петракова.

В первом матче в Ереване 25 марта Армения в рамках отборочного турнира Евро-2024 уступила сборной Турции со счетом 1:2.

Следующий официальный матч Армения проведет на выезде 16 июня: в рамках отборочного турнира Евро-2024 соперником армянской сборной станет участник финальной части Чемпионата мира-2022 сборная Уэльса.