Донфрид выразила Байрамову свою озабоченность в связи с передвижением азербайджанских военных

Об этом в ходе брифинга в тот же день сообщил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Согласно тому же источнику, Донфрид подчеркнул приверженность США мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Она сказала, что прямой диалог является ключом к решению проблемы и достижению прочного мира.

«У этого конфликта нет военного решения. Мы продолжим способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе, с нашими партнерами, а также через многосторонние организации», - сказал Патель.

Согласно официальному заявлению Баку, в ходе телефонного разговора Донфрид подчеркнула важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для регионального мира и развития, выразила обеспокоенность обострившейся в последнее время ситуацией в регионе и призвала решать все вопросы путем переговоров. Отмечалось, что американская сторона готова поддержать мирный процесс.

В субботу Степанакерт сообщил, что на участке дороги Шуши-Лисагор азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения, установленную трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Нагорного Карабаха.

Российская сторона также посчитала это нарушением трехстороннего заявления, пояснив, что Азербайджан пересек «линию соприкосновения в Шушинском районе, занял высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступил к инженерному оборудованию поста».

Байрамов проинформировал Донфрид о текущей ситуации в регионе, заявив, что Армения взяла на вооружение «неконструктивные подходы, которые мешают переговорам по мирному соглашению». По его словам, «Азербайджан готов в любой момент начать переговоры по мирному договору».

Несколько дней назад министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что пока не удалось достичь согласия по ключевым вопросам мирного договора.

«Были проведены обсуждения, обмен идеями, были сформулированы какие-то компромиссные тексты. К сожалению, это относится к вопросам, которые не являются ключевыми или первостепенными. Все вопросы первостепенной важности все еще находятся в стадии обсуждения, и я бы сказал, что позиции сторон все еще достаточно далеки друг от друга», - отметил глава внешнеполитического ведомства Армении.