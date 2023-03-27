Внеочередные выборы в Ереване или очередные? Власть и гражданское общество по-разному интерпретируют закон

В кресле мэра в зале заседаний мэрии Еревана сидит Тигран Авинян, а не Левон Ованнисян, который после отставки мэра Грачья Саргсяна стал исполняющим обязанности мэра.

Именно вице-мэр Тигран Авинян является кандидатом в мэры от власти на очередных выборах, которые ожидаются осенью.

Возможны ли до этого внеочередные выборы? У нас нет такого решения, сказал глава правящей фракции «Мой шаг» Совета старейшин Армен Галджян.

«На данный момент у нас нет решения об избрании нового мэра. Г-н Ованнисян - первый заместитель мэра, является временным исполняющим обязанности мэра и может осуществлять все свои полномочия», - отметил Галджян.

Согласно Избирательному кодексу, после того, как должность главы общины оказывается вакантной, Совет старейшин не позднее, чем в месячный срок проводит внеочередные выборы главы общины, кандидатуры выдвигаются от фракций Совета старейшин. Согласно закону о Ереване, правительство может сократить срок полномочий Совета старейшин, если не выдвинут кандидат на пост мэра либо если один выдвинутый кандидат не набирает необходимого числа голосов. В этом случае назначаются внеочередные выборы Совета старейшин не позднее, чем в течение 40 дней.

«При таком сценарии, если Совет старейшин не изберет мэра вместо Грачья Саргсяна, то, возможно, во второй половине мая у нас будут внеочередные выборы Совета старейшин Еревана», - на днях в беседе с Радио Азатутюн представил свою интерпретацию законодательства правозащитник Даниел Иоаннисян.

Глава фракции «Мой шаг» Совета старейшин преподносит тот же закон по-другому: если до очередных выборов останется исполняющий обязанности мэра и никого не изберут, никаких проблем не будет.

«Мы не стоим перед подобным вопросом, в случае неизбрания Совет старейшин не распускается», - сказал Галджян.

По мнению Даниела Иоаннисяна, законодательное решение здесь не так уж ясно: в законе о Ереване в случае неизбрания мэра в положении о роспуске Совета старейшин ссылка делается на статью Избирательного кодекса о проведении не внеочередных, а очередных выборов. Тем не менее, правозащитник считает интерпретацию правящей фракции проблематичной.

«Если, например, проводятся выборы, формируется Совет старейшин, на первом заседании, например, избирается руководитель общины, через месяц глава общины уходит в отставку, увольняется, не дай Бог, умирает, и Совет старейшин не избирает нового главу общины, то в течение четырех лет и 11 месяцев община не имеет руководителя, имеет исполняющего обязанности главы общины», - сказал он.

Независимый член Совета старейшин Изабелла Абгарян считает, что властям совсем не выгодно проводить выборы раньше сентября, у них есть незаконченные дела, которые было бы очень удобно завершить незадолго до того, как попросить голоса ереванцев.

«Мы видим, что закупленные новые транспортные средства еще не успели выпустить на линию. Если все это будет сделано перед выборами, то у жителей Еревана сложится намного лучшее впечатление», - сказала она.

И вообще, куда им спешить, Авинян управляет городом и без выборов, отметила Изабелла Абгарян.

В ходе сегодняшнего совещания Тигран Авинян на японском языке поприветствовал руководителя городской организации по озеленению. Было понятно, что вновь открывается тема сакуры. Армен Бегоян доложил вице-мэру, что шум вокруг этих розовых деревьев непонятен, будет посажено 2500 деревьев, из них только 150 - сакуры. Авинян дал несколько новых поручений.

«Каскад - это сердце Еревана», - сказал он.

При внесении изменений в это сердце будем учитывать мнение ереванцев, сказал Авинян. Он дал еще одно задание: «Если японцы получили вишневое дерево, которое цветет, но не плодоносит, мы, конечно, можем сделать то же самое с абрикосовым деревом, и я прошу вас провести работу в этом направлении».