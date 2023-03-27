В случае прихода к власти в Турции оппозиции выдвигаемые Армении предусловия могут быть более мягкими - Сафрастян

В случае прихода к власти в Турции оппозиции, возможно, предусловия, которые выдвигаются Армении, будут более гибкими, более мягкими, в беседе с Радио Азатутян сказал востоковед и тюрколог Рубен Сафрасатян.

Подчеркнув, что после разрушительного землетрясения 6 февраля Турция понесла большие потери, необходимы широкомасштабные восстановительные работы, по официальным подсчетам, затраты составят 100 млрд долларов и даже больше, Сафрастян отметил, что очевидно, что Турция не сможет своими силами преодолеть эти последствия и будет необходимо вложение капитала из-за рубежа.

По мнению тюрколога, это будет преимущественно американский капитал, что будет означать усиление влияния США на Турцию.

«С другой стороны, оппозиция, как уже очевидно, пользуется благожелательным отношением Запада и США, и если свести эти обстоятельства воедино, то, на мой взгляд, если оппозиция придет к власти, принципиально не изменяя подход в плане нормализации отношений с Арменией, то есть, сохраняя те предусловия, которые ставятся Турцией, та цена, которую должна заплатить Армения, в этой цене могут быть какие-то изменения, если говорить в переносном смысле, она будет более гибкой, более мягкой, Турция потребует от Армении более низкую цену», - заключил Сафрастян.

Парламентские и президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу имеет определенное преимущество перед действующим президентом Реджепом Эрдоганом.

Полную версию интервью с Рубеном Сафрастяном можно посмотреть ниже: