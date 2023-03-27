В Анкаре Алиев «не получил добро на нападение на Армению» - Степан Григорян

В интервью Азатутюн ТВ он, в частности, заметил, что «это в какой-то степени сработало».

«Азербайджан говорит: «Армения не хочет, а мы этого хотим». Он не говорит, почему они выступают против того или иного пункта в отдельных случаях, но говорит: «Армения не хочет этого». Я думаю, что это был политический шаг, который премьер-министр сделал для международного сообщества», - сказал Григорян, напомнив, что через несколько часов после заявления премьер-министра Госдепартамент США через своего представителя ответил Пашиняну.

На последнем заседании правительства Армении 23 марта Никол Пашинян сначала перечислил действия Азербайджана, направленные как против Армении, так и против Нагорного Карабаха, назвав их актом агрессии, а затем заявил, что «мирный договор будет, и он будет на основе достигнутых до сих пор на высшем уровне документах».

Спустя несколько часов заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что госсекретарь США активно участвует в содействии мирным переговорам между Ереваном и Баку, подчеркнув, что в Вашингтоне воодушевлены прогрессом, достигнутым в направлении устойчивого мира на Южном Кавказе, и высоко оценивают посыл Никола Пашиняна об этом прогрессе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Еревана и Баку есть возможность достичь мира.

Коснувшись заявления Пашиняна о том, что серьезной эскалации против Армении не будет, Степан Григорян связал это с недавним визитом президента Азербайджана в Турцию, отметив, что Ильхам Алиев в Анкаре «не получил добро на нападение на Армению, и это очевидно».

«Я не сомневаюсь, что у премьер-министра была такая информация, поэтому он сказал, что серьезной эскалации против Армении не будет. Есть еще гражданская наблюдательная миссия [Евросоюза], которая является механизмом сдерживания», — заключил армянский политолог.