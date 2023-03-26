В Карабахе сообщают о стрельбе по гражданским лицам с боевых позиций ВС Азербайджана

В сообщении МВД региона отмечается, что 26 марта в отделение Кармир шука Мартунинского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что около 10:10 с боевых позиций противника был открыт беспорядочный огонь по жителям села Сос Размику Арутюняну и Ерванду Балаяну, когда они занимались обрезкой винограда на участке под названием «Хзазен Так».



Согласно сообщению, в тот же день, около 11:05 жители села Тагавард Вова Хачатрян и Рубен Алавердян, выполнявшие сельскохозяйственные работы на пшеничном поле участка под названием «Шехери ерес», расположенном на административной территории того же села, также были обстреляны азербайджанскими солдатами.

«С прилегающих азербайджанских боевых позиций из различного оружия был открыт беспорядочный огонь по гражданам Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Никто не пострадал, однако в очередной раз были приостановлены сельскохозяйственные работы. Сообщение было передано российским миротворческим силам», - говорится в заявлении МВД Нагорного Карабаха.