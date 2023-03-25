Футбол: Сборная Армении уступила сборной Турции в отборочном матче Евро-2024 в Ереване

Счет в матче, проходившем на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна в Ереване, на 10-й минуте открыли армянские футболисты после автогола со стороны турецкого защитника Озана Кабака, неудачно замкнувшего прострел в собственной штрафной площадке.

Гости отыгрались на 34-й минуте, благодаря голу, забитому Оркуном Кёкчю. Во втором тайме на 64-й минуте турецкий полузащитник Керем Актюркоглу вывел турецкую сборную вперед.

В оставшееся время сборная Армении, которая играла свой первый матч под руководством нового старшего тренера, украинского специалиста Александра Петракова, так и не смогла отыграться.

Свой следующий матч в рамках отборочного турнира Евро-2024 сборная Армении сыграет в гостях против сборной Уэльса 16 июня. А 28 марта в Ереване армянские футболисты сыграют товарищеский матч против сборной Кипра.