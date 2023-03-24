Вопрос о том, открывать или не открывать русские школы в Армении, находится на стадии обсуждения – министр

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, Жанна Андреасян лишь сказала, что Армения представила российской стороне две возможные идеи по этому поводу. Пример одной из них – армяно-китайская школа, где основные предметы преподаются на армянском языке.

Другое предложение, по словам министра, связано с большим потоком российских граждан в Армению на фоне российско-украинской войны.

«Мы сказали, что готовы обсудить, есть ли необходимость в организации образования для этих граждан. И здесь также необходимо, чтобы эти граждане имели возможность учиться в так называемой русской школе, что также даст им возможность продолжения образования», - отметила Андреасян.

После заседания армяно-российской межправительственной комиссии в декабре была сформирована рабочая группа для обсуждения этого принципа. Однако всего несколько дней назад на пресс-конференции со своим армянским коллегой в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров сначала поблагодарил армянскую сторону за бережное отношение к русскому языку, а затем подчеркнул, что они уже работают над увеличением числа русских школ в Армении.

Лавров, в частности, сказал: «Мы обсудили весь спектр наших отношений, двусторонних и многосторонних отношений, все вопросы. Мы обсудили вопросы культурного взаимодействия, вопросы открытия новых русских школ, вопросы, связанные с обменом учебниками и пособиями по культуре. В текущем году мы договорились активизировать наши усилия в связи с увеличением русских школ в Армении. Мы также будем работать над программами молодежного обмена».

Ни российская, ни армянская стороны пока не уточняют, о каких усилиях идет речь.

Министр образования Армении также не разъяснила этот вопрос. Она лишь сказала, что, если будет достигнута договоренность, то будут строятся новые здания школ.

Язык обучения в Армении – армянский. В армянских школах русский язык является обязательным предметом со 2-го класса, английский или любой другой иностранный язык преподается с 3-го класса. В 63 школах Армении ведется углубленное обучение русского языка, в 45 школах есть классы с преподаванием на русском языке.

Вопрос иноязычных школ в Армении регулируется принятым в 2009 году законом «Об общем образовании», согласно которому максимальное количество иноязычных государственных учебных заведений в республике составляет 11. Максимальное количество образовательных организаций, реализующих образовательную программу на одном иностранном языке, может достигать четырех. Другими словами, одновременно может быть максимум четыре школы с преподаванием на русском языке. Сегодня в Армении действуют три русские школы.