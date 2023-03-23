Ни провластные, ни оппозиционные депутаты не разделяют оптимизма Блинкена

Вчера, выступая на слушаниях в сенатском комитете по внешним отношениям, Блинкен выразил мнение, что Азербайджан и Армения могут вскоре подписать мирное соглашение.

Отвечая госсекретарю США, Арусяк Джулхакян из правящей фракции «Гражданский договор» сказала: «Мы не можем пояснять, почему Блинкнен говорит то или иное, во всяком случае, для нас, как граждан РА и должностных лиц РА первоочередными должны быть позиции наших должностных лиц относительно того, что они готовы подписать в данный момент и какова в данный момент текущая ситуация в переговорном процессе и в какой точке мы находимся. Об этом, думаю, довольно открыто говорил премьер-министр РА на своей пресс-конференции, если сам премьер-министр сказал, что нет гарантий того, что если в данный момент мы подпишем мирное соглашение, то на следующий день у нас не будет эскалации, то мы не можем говорить о наличии такого документа, который мы готовы подписать».

Другой депутат правящей фракции Артур Ованнисян отметил, что военно-политическое руководство Азербайджана продолжает свою деструктивную риторику, оказывает давление на население Нагорного Карабаха, незаконно удерживает Лачинский коридор закрытым.

«Поэтому мы пока не пришли к общему знаменателю, и разговор продолжается», - подчеркнул он.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян отметил, что госсекретарю США было бы неплохо также упомянуть Венскую конвенцию, «где черным по белому написано, что любое соглашение в условиях угрозы или ее немедленного применения являются недействительными».

«Вместо того, чтобы сдерживать геноцидный Азербайджан и Алиева, они принуждают что-то делать?» - добавил Минасян.

Секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян также отметил, что не разделяет оптимизма, звучащего из США.

«В ближайшее время может быть только одно обстоятельство или причина для подписания мирного документа, если Армения полностью откажется от своей возможности сопротивляться, то есть согласится на все максималистские подходы, которые представил Азербайджан. После 44-дневной войны власти Армении пошли на множество уступок на политическом и не только на политическом уровне, но в данном случае то, что предъявляет Азербайджан в данный момент, является серьезным ударом и потерей не только для самого Арцаха [Нагорного Карабаха] и Армении, но, думаю, это вызовет серьезные проблемы и для власти внутри страны, потому что после принятия этих требований ситуация в стране может превратиться в хаос, стать неуправляемой», - сказал Абраамян.