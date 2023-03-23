Блокирование Лачинского коридора Азербайджаном неправомерно – Комиссия ПАСЕ

В то же время комиссия подчеркивает, что в отрезанном от мира Карабахе назревает гуманитарный кризис.

«Передать слова благодарности всем, кто проголосовал за это заявление», - заявил вчера в Национальном собрании министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Официальный Ереван подчеркивает важность этого заявления. В то же время министр иностранных дел Армении напомнил вчера в парламенте, что месяц назад Суд ООН не только призвал, но и обязал Азербайджан открыть дорогу, которая остается закрытой более 100 дней.

«Международному сообществу действительно есть чем здесь заняться, и они должны продолжать эту политику и применять более эффективные меры. Вы знаете, что решения международного суда ООН имеют юридическую силу и в случае их невыполнения должны последовать какие-то последствия, иначе система международных отношений вообще не будет работать», - сказал Мирзоян.

Во вчерашнем заявлении комиссия полностью поддерживает заявление содокладчиков ПАСЕ по Армении от 24 февраля 2023 года, в котором содержится призыв к «немедленным действиям» и «прекращению неправомерной и незаконной блокады Лачинского коридора».

Комиссия также призывает власти Азербайджана немедленно выполнить решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека. В комиссии подчеркнули, что трехсторонним заявлением, подписанным 9 ноября 2020 года, Азербайджан обязан «гарантировать безопасность людей, транспортных средств и грузов, движущихся в обоих направлениях через Лачинский коридор».

Несмотря на призывы международных судов и сверхдержав, Баку не меняет своей позиции.

«Количество имеет свойство переходить в качество: чем больше будет давление со стороны различных структур, и в первую очередь со стороны сверхдержав, тем больше вероятность, что оно даст результат», - в беседе с Радио Азатутюн сказал специалист по международному праву Ара Хзмалян.

На вопрос, возможно ли, что международное сообщество введет санкции против Азербайджана в случае игнорирования заявлений и обязательных к исполнению решений, Хзмалян ответил, что этот вопрос находится вне правового измерения, а с политологической точки зрения это маловероятно.