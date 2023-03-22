По мнению оппозиционного депутата, власть скрывает от общественности то, о чем на самом деле ведутся переговоры

По этому поводу еще два месяца назад депутат оппозиционной фракции «Айастан» Агнеса Хамоян обратилась с письмом к секретарю Совета безопасности, но до сих пор ответа не получила.

«Это письмо от 25 января на имя секретаря Совета безопасности Армена Григоряна, в котором я очень четко сформулировала, что хочу ознакомиться с предложениями армянской стороны по мирному договору, которые, как Вы, премьер-министр, министр иностранных дел сообщили в ваших выступлениях, были направлены Азербайджану. Прошу сообщить дату и время встречи. Я депутат Национального собрания и по должности имею право ознакомиться с этим документом. И мне не ответили», - сказала Радио Азатутюн Хамоян.

Почему Совет безопасности или правительство не дают оппозиционному депутату возможность ознакомиться с предложениями армянской стороны по мирному договору? По убеждению Агнессы Хамоян, очевидно, они скрывают от общественности то, о чем на самом деле ведутся переговоры.

Кстати, депутат говорит, что еще в прошлом году получила возможность ознакомиться с предварительным текстом документа в Министерстве иностранных дел, и тогда никаких упоминаний о Карабахе в нем не видела.

Каким изменениям подвергся документ, предложениями по которому уже несколько раз обменивались Азербайджан и Армения, неясно. «В Министерстве иностранных дел я ознакомилась с первоначальным вариантом, где для меня уже было зафиксировано, что в мирном договоре нет вопроса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и тем более нет продвижения права на самоопределение», - сказала депутат.

В ответ на требование оппозиции ознакомиться с текстом мирного договора глава правящей фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян вчера возразил, что премьер-министр Никол Пашинян пригласил оппозицию на закрытую встречу, где они могли ознакомиться с предложениями армянской стороны.

«Каждый раз приходят с невинным удивлением говорят: мы не знаем, о чем вы ведете переговоры... В таком случае, когда премьер-министр с этой трибуны в прямом эфире пригласил их на закрытое обсуждение, на котором был готов представить в том числе и переговорный процесс, эти люди спросили у шефа, шеф запретил, и они не пришли на это обсуждение, хотя на месте договорились», - сказал Конджорян.

Однако Агнесса Хамоян не хочет видеть Пашиняна, а хочет ознакомиться с документом. «Уважаемые коллеги, я не нуждаюсь в посредниках, и я умею читать. Я могу прочитать этот договор. Мне не нужен помощник, будь то Никол Пашинян или кто-то еще», - сказала она.