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Карабах

Белый дом призывает Баку и Ереван предпринять шаги по деэскалации ситуации

Джон Кирби

На состоявшемся вчера в Белом доме брифинге представитель Совета национальной безопасности США Джон Керби призвал Армению и Азербайджан предпринять шаги по деэскалации ситуации.

«Мы призываем все стороны снизить напряженность. Мы не хотим никакого насилия и хотим, чтобы все стороны предприняли соответствующие шаги для деэскалации и прекращения насилия», — сказал Кирби в ответ на вопрос о заблокированном Лачинском коридоре.

Автор вопроса, напомнив, что уже 100 дней Лачинский коридор остается заблокированным, поинтересовался позицией США в отношении конфликта, а также обеспокоен ли официальный Вашингтон «присутствием 2 тысяч российских солдат в карабахском регионе».

В тот же день госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана, подчеркнув важность открытия Лачинского коридора и продолжения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

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