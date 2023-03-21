Взаимные обвинения и оскорбления в ходе обсуждения по вопросу Лачинского коридора

Обсуждение проекта заявления оппозиционной фракции «Айастан» о закрытии Лачинского коридора сегодня в парламенте вылилось во взаимные обвинения и оскорбления. Правящее большинство не включило проект оппозиции в повестку заседаний, правящая фракция «Гражданский договор» просто не приняла участия в голосовании.

Фракция «Айастан» предложила парламенту подтвердить своим заявлением, что Нагорный Карабах не может быть частью Азербайджана и что гарантией обеспечения права карабахских армян на жизнь является реализация права на самоопределение. Депутат от оппозиции Арцвик Минасян раскрыл скобки, пояснив, что не понравилось провластным депутатам.

«Было предложено отказаться от слова Нагорно-Карабахская Республика, не подчеркивать право на самоопределение, отказаться от обязательства Армении», - отметил Минасян.

Главный докладчик Андраник Теванян заявил, что власть обманула народ во время парламентских выборов 2021 года. «Вас обманули, дорогие соотечественники, потому что в предвыборной программе обещали обязательно заняться вопросом реализации права Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение, говорили даже о деоккупации Шуши и Гадрута», - сказал он.

Глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян обвинил Андраника Теваняна в защите Алиева.

«Уже создается впечатление, что вы рыцарь, несущий факел азербайджанских тезисов в нашем парламенте. Или когда вы приходите и как мантру повторяете свои тезисы о праве на самоопределение, Нагорно-Карабахской Республике, если бы у нас не было политической памяти, мы бы забыли, что вы представляете фракцию того человека, речь идет о Роберте Кочаряне, который когда-то вел переговоры об общем государстве, согласно которому армяне Нагорного Карабаха должны были иметь азербайджанские паспорта. Прошу, не забывайте историю, потому что мы не забываем и будем постоянно напоминать вам», - сказал Конджорян.

Призывы провластных и оппозиционных депутатов к пришедшим в парламент школьникам

За этой бурной дискуссией из ложи внимательно наблюдали учащиеся школы имени Ашота Навасардяна. Депутаты не оставили школьников без внимания, попытавшись убедить их в своей правоте и объяснить, какими они должны быть, а какими быть не должны.

Все началось с призыва депутата фракции «Айастан», члена партии «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна.

«Если вы изучите биографию Ашота Навасардяна, имя которого носит ваша школа, и таких же как он преданных людей, то вам станет ясно, что, по их представлению, мира не просили, по их представлению, после каждого вражеского нападения государственные чиновники не повторяли как попугаи «мир». Для мира нужно работать с умом», - сказал Манукян.

Глава правящей фракции Айк Конджорян также адресовал свой призыв школьникам: «Во-первых, не будьте взяточниками, не будьте ворами и бандитами, как были годами и десятилетиями те люди, из-за которых Республика Армения оказалась в таком положении».

Тему продолжил его однопартиец Ваагн Алексанян: «Я прошу вас на любом этапе вашей жизни, когда вы увидите, как государственный чиновник разбогател настолько, что начал жить в позолоченных стенах, делайте то, что вы должны делать».

Не была обойдена и тема фотографий особняка бывшего премьер-министра Овика Абраамяна в ереванском районе Монумент, проданного год назад. Айк Конджорян попытался объяснить учащимся, что сделал бывший премьер-министр.

«Овик Абраамян, уважаемые учащиеся, был премьер-министром Армении, был спикером Национального собрания и получал государственную зарплату, у него потребовали конфисковать 59 объектов недвижимости и необоснованный остаток на счете в размере 21 млрд драмов, это цифры, которые сегодня вам многого не скажут, но на эти деньги для вас и других учащихся можно было бы построить сотни школ и тысячи лабораторий», - представил Конджорян.

Ваагн Алексанян также спросил у оппозиционеров, нравится ли им дом Абраамяна: «Господин Арцвик Минасян, прошу, опишите, Вы были министром, вашим премьер-министром был Овик Абраамян. Как бы Вы оценили дом Овика Абрамяна? Он вам по вкусу?»

За реплики с места вице-спикер Акоп Аршакян лишил права голоса депутатов от оппозиции Гегама Назаряна и Аспрама Крпеяна.

Кстати, власть уже во второй раз отклоняет проект заявления оппозиции по Лачинскому коридору.