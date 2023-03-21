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Спорт

«Это исторический матч для нас»: лучший футболист Армении о предстоящей игре против Турции

Эдуард Сперцян

«Очень ждем этого матча, серьезно готовимся, надеюсь, все сложится в нашу пользу, и мы победим».

Так прокомментировал предстоящий матч против сборной Турции лучший футболист Армении 2022 года Эдуард Сперцян, который получил награду вчера.

После открытой тренировки национального сборной Армении по футболу он пообщался с журналистами.

Команда под руководством нового главного тренера, украинского специалиста Александра Петракова готовится к матчу в рамках отборочного турнира Евро-2024 против сборной Турций, который состоится в эту субботу в Ереване.

По словам 22-летнего Сперцяна, играющего в российском клубе «Краснодар», бурные обсуждения перед матчем двух стран, не имеющих дипломатических отношений, только дают ему еще большую мотивацию.

«Для нас это исторический матч, и мы подходим к нему максимально профессионально, много говорим об игре друг с другом», - сказал Сперцян.

Домашним матчем против Турции сборная Армении начнет борьбу в квалификационном этапе чемпионата Европы 2024 года. Соперниками Армении в данной группе также являются Хорватия, Уэльс и Латвия. В финальную стадию турнира пройдут команды, занявшие первые два места в группе.

Среди игроков, приглашенных в сборную, есть и новички. Один из них – 23-летний Наир Тикнизян, который также играет в чемпионате России. Он также отметил, что нужно добиться желаемого результата.

Тренировка сборной Армении по футболу. 20 марта 2023 г.
Тренировка сборной Армении по футболу. 20 марта 2023 г.

«Невозможно представить лучшую игру для дебюта в сборной. Турция – самый принципиальный соперник Армении. Вся команда осознает ответственность», - отметил Тикнизян.

Другой игрок армянской сборной, 21-летний Жирайр Шагоян сказал, что команда не испытывает чрезмерного давления. «На нас нет давления, потому что это очередная игра, да, важная игра, как и матчи со всеми остальными соперниками, потому что они все сильные – и Хорватия, и Уэльс. Мы постараемся их всех обыграть», - сказал Шагоян.

Понаблюдать за открытой тренировкой армянских футболистов накануне пришло много болельщиков. Общаясь с корреспондентом Радио Азатутюн они отмечали, что у них большие ожидания от команды.

Сборная Армения по футболу дважды встречалась со сборной Турции в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2010 года. Тогда армянские футболисты проиграли оба матча – дома и в гостях – с одинаковым счетом 0:2.

Матчи Армения-Турция 2008-2009 годов проходили на фоне так называемой «футбольной дипломатии» по нормализации отношений между двумя странами-соседями. Тогда переговоры Еревана и Анкары, проходившие при международном посредничестве, не привели к урегулированию отношений.

Начиная с 2022 года, армянские и турецкие дипломаты также провели несколько раундов переговоров по возможности установления дипломатических отношений и открытия границы между двумя государствами.

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