Ереван подчеркивает необходимость международных механизмов для решения карабахской проблемы

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил председатель комитета по внешним отношениям армянского парламента Саргис Ханданян.

По словам Ханданяна, важно создать механизм, который будет приемлем для сторон. Армянский парламентарий привел пример недавно достигнутого соглашения между Косово и Сербией.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что после 12 часов трехсторонних переговоров с президентом Сербии и премьер-министром Косово стороны договорились урегулировать отношения, что станет предпосылкой для интеграции сторон в ЕС.

«Переговоры проходили между Косово и Сербией при посредничестве Евросоюза, и была достигнута определенная договоренность, и это происходило на глазах всего мира, и, по сути, проблемы решались при посредничестве переговорщика с международным мандатом. Это вариант. Другими словами, мы не ограничиваем форму и содержание этого механизма. Это может быть механизм, приемлемый для всех сторон, но этот механизм также должен быть эффективным и обеспечивать высокую видимость проблемы», - отметил Ханданян.

На замечание о том, что Азербайджан неоднократно заявлял, что этот международный механизм для него неприемлем, депутат армянского парламента ответил так: «Ну, наша задача – постоянно держать проблему в поле зрения наших международных партнеров и показывать, что только так нагорно-карабахская проблема может получить всеобъемлющее и окончательное решение».

Отвечая на критику в адрес властей о том, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна отказалось от права Нагорного Карабаха на самоопределение, Саргис Ханданян сказал, что армянские власти делают все для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Знаете, это – декларативная терминология: отказаться от одного, принять другое. Мы говорим то, что говорим, сохраняем содержание вопроса широким и стараемся сделать все для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, что является самым главным на сегодня и в чем больше всего нуждаются армяне Нагорного Карабаха», - подчеркнул Ханданян.